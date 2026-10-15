El “Súper Niño” ya golpea a Argentina: hay alerta en las Cataratas del Iguazú por las crecidas

El Parque Nacional Iguazú está en alerta por el temporal que está azotando a todo el Litoral como consecuencia del fenómeno de El Niño. Si bien sus autoridades autorizaron a la reapertura de sus instalaciones, el acceso a la Garganta del Diablo permanece clausurado debido a la magnitud de la crecida. El caudal descendió de 15.600 a 11.200 metros cúbicos por segundo en las últimas horas, pero el río Iguazú aún arrastra un volumen extraordinario de agua que no se registraba desde 2023.