El “Súper Niño” ya golpea a Argentina: hay alerta en las Cataratas del Iguazú por las crecidas

Resumen para apurados
- El Parque Nacional Iguazú cerró la Garganta del Diablo en Misiones tras la crecida extraordinaria del río provocada por el fenómeno del Súper Niño en el Litoral.
- El caudal del río Iguazú superó marcas históricas, provocando el anegamiento de pasarelas, cortes de puentes en Misiones y operativos de evacuación en Corrientes y Entre Ríos.
- Especialistas advierten que la intensidad del fenómeno continuará en los próximos meses, elevando el riesgo de inundaciones continuas en las zonas ribereñas de la cuenca del Plata.
El Parque Nacional Iguazú está en alerta por el temporal que está azotando a todo el Litoral como consecuencia del fenómeno de El Niño. Si bien sus autoridades autorizaron a la reapertura de sus instalaciones, el acceso a la Garganta del Diablo permanece clausurado debido a la magnitud de la crecida. El caudal descendió de 15.600 a 11.200 metros cúbicos por segundo en las últimas horas, pero el río Iguazú aún arrastra un volumen extraordinario de agua que no se registraba desde 2023.
Las pasarelas que conducen a los principales saltos continúan anegadas, impidiendo el paso seguro de los visitantes hacia los miradores centrales. Según informaron medios nacionales, los recorridos en lancha operan bajo un estricto protocolo de seguridad fijado por la Prefectura Naval Argentina.
Las intensas precipitaciones también impactaron en la conectividad vial hacia el norte de Misiones, obligando al cierre preventivo de dos puentes y al despliegue de operativos de tránsito asistido por parte de Gendarmería Nacional en Entre Ríos y Corrientes. En esta última provincia, los comités de emergencia permanecen en alerta para asistir a personas evacuadas y coordinar operativos de rescate de ganado y fauna en las zonas de islas afectadas por el avance del agua.
El impacto de el “Súper Niño” en la cuenca del Plata
Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, este escenario de inundaciones responde a las alteraciones climáticas derivadas del fenómeno de El Niño o el “Súper Niño”, que favorece precipitaciones extraordinarias en la región desde mediados de septiembre. Como consecuencia directa, la entidad binacional Yacyretá constató que el río Paraná superó sus promedios históricos con alzas del 37% en septiembre y del 40% en octubre, consolidando una crecida masiva en los principales cauces fluviales del litoral argentino.
Brenda Dorsch, licenciada en Ciencias de la Atmósfera, dialogó esta mañana con LG PLay y detalló cómo El Niño impactará en Argentina. Según la especialista, esta temporada será histórica porque las temperaturas que alcanzará serán anómalas. “En años anteriores no hemos tenido este ‘Súper Niño’, pero ya ha ocurrido”, destacó, en referencia a que la intensidad que alcanzará el fenómeno en los próximos meses se dio por última vez hace décadas.
“Si hablamos de regiones aledañas al Paraná, se sabe que ocurren crecidas, entonces naturalmente las regiones costeras tienen peligro de inundaciones”, declaró Dorsch. De este modo, las crecidas pueden anticiparse. Como una herramienta de medición mencionó el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, que comparte las previsiones de temperaturas y precipitaciones de los siguientes tres meses.