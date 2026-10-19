La Justicia reconoció el trabajo doméstico: una mujer podrá vivir gratis en la casa de su exmarido hasta 2035

Una mujer recibirá una compensación económica de $11.805.000 y podrá utilizar gratuitamente una vivienda hasta marzo de 2035, luego de que la Justicia reconociera el desequilibrio económico que sufrió tras separarse de su expareja, con quien convivió durante 22 años. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, que revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo.