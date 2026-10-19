Qué dijo Evangelina Salazar sobre la repentina separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Evangelina Salazar e India Ortega hablaron en Buenos Aires sobre la repentina ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, solicitando respeto por la intimidad familiar.
- La separación ocurrió días después de su boda civil tras seis años de noviazgo. La familia del músico reveló que se enteró del quiebre por un posteo de Prandi en redes.
- El entorno de Ortega busca frenar la exposición mediática para resolver el conflicto en privado y sobrellevar el impacto emocional que provocó la inesperada noticia.
En medio de la repercusión por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Evangelina Salazar rompió el silencio y se refirió a la situación que atraviesa su familia. La esposa de Ramón "Palito" Ortega evitó profundizar sobre la ruptura, pero dejó en claro su postura con un pedido concreto: “Hay que respetarlo”.
La actriz fue abordada por cronistas antes del show que su marido brindó en el Teatro Ópera. Consultada sobre cómo atraviesan la separación de su hijo y la modelo, Salazar respondió ante las cámaras de Infama (América): “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”.
Ante una nueva pregunta sobre las dificultades que podría estar viviendo el entorno familiar, insistió: “Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque…”.
Cuando le preguntaron si estaba acompañando a Emanuel en este momento, fue contundente: “Por supuesto”. Finalmente, frente a la insistencia de los periodistas sobre el presente del músico, que se separó de Prandi a pocos días de haberse casado, hizo un pedido para preservar su intimidad: “Hay que respetarlo”.
La reacción de India Ortega por la separación de su papá
India Ortega, hija del músico, también habló sobre la ruptura en una entrevista con Infama. La joven reconoció que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia y expresó su angustia por el momento que atraviesa su padre.
“Estoy un poco sorprendida, pero porque nadie se lo esperaba”, afirmó. Y agregó: “Se casaron hace muy poco, entonces nadie de mi familia se esperaba este momento”.
La joven también se refirió al vínculo que Emanuel había construido con Prandi y lamentó el final de la relación. “(Estoy) triste obviamente por verlo a mi papá así y porque una relación tan hermosa se termine de esta manera”, expresó.
Además, manifestó su deseo de que el conflicto pueda resolverse sin mayor exposición pública. “Espero que se pueda resolver de forma privada, como tendría que haber sido desde el momento uno, y que esta situación se termine de una vez por todas, porque ni mi papá ni nadie la está pasando muy bien”, sostuvo.
Sus declaraciones dejaron en evidencia el impacto de la separación en el entorno familiar, especialmente por la cercanía con el casamiento de la pareja, que había formalizado su relación en el registro civil después de seis años de noviazgo.
Cómo se enteró la familia de la ruptura
Durante la entrevista, India también reveló que tanto ella como sus familiares se enteraron de la separación a través de una publicación de Julieta Prandi en las redes sociales.
“Yo me enteré por el posteo de Julieta, toda mi familia se enteró por la historia de Julieta; creo que mi papá se enteró también por la historia de Julieta”, contó.
Sin embargo, aclaró que Emanuel ya sabía que existían problemas en la pareja, aunque no había informado a sus familiares sobre la situación. “Él sabía que estaba teniendo su tema con Julieta, pero todavía no nos habíamos enterado nosotros de la situación hasta que vimos esa historia y todos fuimos a escribirle a mi papá para preguntarle si era verdad”, concluyó.