Qué dijo Evangelina Salazar sobre la repentina separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Sin embargo, aclaró que Emanuel ya sabía que existían problemas en la pareja, aunque no había informado a sus familiares sobre la situación. “Él sabía que estaba teniendo su tema con Julieta, pero todavía no nos habíamos enterado nosotros de la situación hasta que vimos esa historia y todos fuimos a escribirle a mi papá para preguntarle si era verdad”, concluyó.