El nombre de nena de origen gitano que significa “princesa” y gana popularidad en Argentina

Elegir el nombre de una hija es una decisión cargada de expectativas, historias y significados. En Argentina, muchas familias buscan opciones que se diferencien de los nombres más populares y que, al mismo tiempo, tengan una identidad propia. En esa tendencia aparece Corayma, un nombre femenino poco común que se destaca por su musicalidad y la mística que rodea su origen.