Este es el nombre de varón de origen sueco que gana popularidad en Argentina

Resumen para apurados
- Familias en Argentina comenzaron a elegir Nils, nombre de origen sueco, como una alternativa breve y original al tradicional Nicolás por su simpleza y significado.
- Variante escandinava de Nicolás ligada a la cultura europea, registra menos de 200 inscripciones en el Renaper desde 1922, integrando una tendencia de nombres nórdicos.
- La búsqueda de identidades breves y distintivas anticipa una mayor diversificación en la elección de nombres extranjeros y nórdicos en las futuras generaciones argentinas.
La elección del nombre de un bebé es una de las primeras decisiones que toman las familias y, con el paso del tiempo, las preferencias cambian. Mientras algunos nombres tradicionales mantienen su vigencia, otros de origen extranjero comienzan a ganar espacio. Entre estas opciones aparece Nils, un nombre masculino de raíz escandinava que se distingue por su brevedad y su significado.
Utilizado principalmente en Suecia, Noruega y Dinamarca, Nils es una variante de Nicolás. Aunque en Argentina todavía es poco frecuente, reúne características que suelen atraer a quienes buscan un nombre sencillo, con identidad propia y una historia detrás.
Qué significa Nils y cuál es su origen
El nombre Nils tiene su origen en la tradición nórdica y está vinculado con Nicolás, que proviene del griego antiguo Nikólaos. Esta palabra se compone de dos términos: níkē, que significa victoria, y laós, que se traduce como pueblo.
Por esa razón, su significado suele interpretarse como “la victoria del pueblo”. A lo largo de los siglos, el nombre atravesó distintas transformaciones lingüísticas hasta llegar a las variantes que se utilizan actualmente en los países escandinavos.
En esos territorios, Nils forma parte de una tradición de nombres que se transmitieron de generación en generación. En Argentina, en cambio, Nicolás tiene una presencia mucho más extendida, mientras que su versión nórdica conserva un carácter menos habitual.
Un nombre con historia en la cultura europea
Nils también tiene un lugar en la literatura infantil. Uno de los ejemplos más conocidos es El maravilloso viaje de Nils Holgersson, una novela de la escritora sueca Selma Lagerlöf, publicada a comienzos del siglo XX.
La obra cuenta las aventuras de un niño que emprende un viaje por Suecia junto a una bandada de gansos. El libro se convirtió en un clásico de la literatura europea y contribuyó a difundir el nombre más allá de las fronteras escandinavas.
Lagerlöf, además, fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1909.
Por qué Nils puede atraer a las familias argentinas
Una de las principales características de Nils es su sencillez. Tiene cuatro letras, se escribe sin complicaciones y su pronunciación es directa. Estas cualidades lo convierten en una opción para quienes prefieren nombres breves y buscan alejarse de las alternativas más extendidas.
A diferencia de Nicolás, que tiene una larga tradición en el país, Nils ofrece una variante menos común, con una identidad asociada a la cultura del norte de Europa.
De acuerdo con los datos citados del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), menos de 200 personas fueron inscriptas con este nombre en Argentina desde 1922. Esta cifra refleja su escasa presencia histórica, aunque no permite confirmar por sí sola que actualmente esté creciendo su popularidad.
Otros nombres nórdicos que se utilizan en Argentina
Nils forma parte de una lista de nombres de origen escandinavo que también aparecen entre las alternativas elegidas por algunas familias.
Entre ellos se encuentran:
Erik: de origen nórdico, asociado tradicionalmente con la idea de un gobernante.
Axel: una variante de origen escandinavo vinculada con el nombre Absalón, cuyo significado suele interpretarse como “padre de la paz”.
Lars: una forma escandinava de Lorenzo, nombre de origen latino.
Sven: nombre masculino tradicional de Suecia y otros países nórdicos.