Así está hoy Alejandra Pradón a los 60 años: su vida lejos de la televisión y el accidente que la marcó
La exvedette argentina mantiene una presencia más discreta en los medios, aunque continúa activa en las redes sociales. En una reciente entrevista, recordó el grave accidente que sufrió en 2004 y las consecuencias físicas que debió afrontar durante su recuperación.
Resumen para apurados
- A los 60 años, la exvedette Alejandra Pradón reapareció en la televisión argentina para recordar su grave caída de un séptimo piso en 2004 y su largo proceso de rehabilitación.
- En marzo de 2004, Pradón cayó desde un balcón en Belgrano, sufrió fracturas cervicales y de pelvis que la dejaron un año sin caminar, exigiendo una rigurosa terapia física.
- Con un perfil más bajo y activa en redes sociales, la figura de Pradón mantiene su vigencia en la cultura popular como un testimonio de resiliencia frente a la adversidad física.
Alejandra Pradón fue una de las figuras que alcanzó gran popularidad en el espectáculo argentino. A los 60 años, su vida transcurre lejos de la exposición permanente que tuvo durante su etapa de mayor fama, aunque todavía genera interés cada vez que reaparece públicamente.
La exvedette mantiene actividad en las redes sociales, donde comparte fotografías y distintos momentos de su vida. También participa ocasionalmente de entrevistas en las que repasa su trayectoria y recuerda algunos de los episodios más difíciles que atravesó.
Uno de ellos fue el accidente ocurrido en marzo de 2004, cuando cayó desde el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Belgrano. Más de dos décadas después, Pradón volvió a hablar sobre las secuelas físicas y el largo proceso que debió atravesar para recuperar la movilidad.
Cómo es la vida de Alejandra Pradón a los 60 años
En la actualidad, Pradón lleva un perfil más bajo que durante los años en los que era una presencia habitual en la televisión y las revistas del espectáculo. Sin embargo, continúa conectada con sus seguidores a través de las redes sociales, donde publica imágenes personales.
En enero de 2026, una de sus publicaciones al aire libre despertó comentarios entre sus seguidores. Meses después, en septiembre, volvió a aparecer en los medios durante una entrevista con la periodista Karina Iavícoli, en la que repasó diferentes etapas de su vida.
La conversación permitió conocer nuevos detalles de una experiencia que marcó profundamente su historia personal: el accidente que sufrió hace más de 22 años y las dificultades que enfrentó durante su recuperación.
El accidente de 2004 que cambió su vida
En marzo de 2004, Alejandra Pradón sufrió una caída desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Belgrano. El episodio tuvo graves consecuencias físicas y dio inicio a un largo período de recuperación.
En su reciente testimonio, la exvedette contó que permaneció un año sin poder caminar y que sufrió fracturas en la zona cervical, las vértebras y la pelvis.
La rehabilitación fue una etapa especialmente exigente. Según relató, debió realizar ejercicios incluso durante su internación, con el acompañamiento de kinesiólogos, para recuperar la movilidad y evitar la pérdida de masa muscular.
El trabajo continuó después de dejar la clínica. Pradón explicó que adaptó su rutina de ejercicios a las condiciones que tenía durante la recuperación y que el proceso requirió constancia y esfuerzo.
Alejandra Pradón volvió a recordar su historia en televisión
A más de dos décadas del accidente, la exvedette eligió volver sobre aquel episodio y contar cómo vivió sus consecuencias. Su relato permitió dimensionar el impacto que tuvo la caída en su vida cotidiana y el tiempo que necesitó para avanzar en la rehabilitación.
Aunque su presente está marcado por una menor exposición mediática, Pradón sigue siendo una figura reconocida del espectáculo argentino. Sus apariciones públicas despiertan interés tanto por los recuerdos de su carrera como por los episodios personales que marcaron su historia.
A los 60 años, su nombre continúa ligado a una trayectoria que tuvo momentos de gran popularidad y a una recuperación física que demandó un largo camino después del accidente de 2004.