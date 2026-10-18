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El Consejo Federal y la AFA se reúnen este martes en Tucumán con dirigentes del NOA

Dirigentes de ligas y clubes de la región se congregarán en el Hotel Carlos V. Habrá firma de contratos para árbitros, debate sobre fútbol femenino, presencia de técnicos de ATFA y un plenario con autoridades nacionales.

El Consejo Federal y la AFA se reúnen este martes en Tucumán con dirigentes del NOA
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • AFA y el Consejo Federal se reúnen este martes en Tucumán con dirigentes del NOA para tratar la situación organizativa y económica del fútbol del interior.
  • El evento en el Hotel Carlos V incluye convenios arbitrales, debates sobre fútbol femenino y un plenario con directores técnicos de ATFA y autoridades.
  • El encuentro definirá calendarios y la logística de las competencias regionales para la próxima temporada, atendiendo demandas directas de los clubes.
Resumen generado con IA

Dirigentes del Consejo Federal y de la AFA encabezarán este martes en Tucumán la Jornada Institucional de la Región Norte. El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Carlos V y reunirá a presidentes de federaciones, ligas y clubes del noroeste con autoridades nacionales para tratar la realidad organizativa y económica del fútbol del interior.

La actividad comenzará a las 17 con la firma de contratos y convenios de pasantías para árbitros de la región, con el objetivo de sumar jueces locales a las distintas categorías de los torneos federales. Media hora más tarde, a las 17.30, se desarrollará una charla sobre fútbol femenino enfocada en el desarrollo de la disciplina y la competencia en las ligas provinciales.

A partir de las 18 se realizará un encuentro con entrenadores nucleados en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), que contará con la participación de integrantes de la agrupación 21 de Mayo. El cierre está programado para las 18.30 con el plenario institucional, el espacio central donde los dirigentes de los clubes del NOA plantearán sus inquietudes y necesidades cara a cara con la conducción de la AFA y el Consejo Federal.

La jornada contará con acceso para la prensa y servirá para delinear temas vinculados a los calendarios y la logística de las competencias regionales de cara a la próxima temporada.

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