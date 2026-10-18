El Consejo Federal y la AFA se reúnen este martes en Tucumán con dirigentes del NOA

A partir de las 18 se realizará un encuentro con entrenadores nucleados en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), que contará con la participación de integrantes de la agrupación 21 de Mayo. El cierre está programado para las 18.30 con el plenario institucional, el espacio central donde los dirigentes de los clubes del NOA plantearán sus inquietudes y necesidades cara a cara con la conducción de la AFA y el Consejo Federal.