La AFA castigó a Verón: cuál es la sanción que recibió tras el conflicto en la Supercopa Internacional

Resumen para apurados
- La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por ingresar sin permiso al campo e increpar al árbitro Darío Herrera tras la final de la Supercopa ante Rosario Central.
- El titular de Estudiantes bajó a la cancha tras caer 3-1 en un partido polémico; ya registraba una sanción previa de seis meses por cuestionar a la dirigencia del fútbol argentino.
- El fallo profundiza la tensa relación entre el club platense y la conducción de la AFA, en vísperas de la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.
El Tribunal de Disciplina de la AFA volvió a sancionar a Juan Sebastián Verón. En la previa del partido que Estudiantes empató sin goles contra Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el organismo suspendió por tres meses al presidente del club platense por los incidentes ocurridos en la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.
Según el boletín oficial, la sanción responde a un “ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad”. La misma pena recibieron el vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y el director deportivo, Marcos Angeleri, mientras que el club deberá pagar una multa equivalente a 500 entradas generales.
Aquel día, Central se impuso 3-1 en un partido cargado de polémica. En medio de los tumultos entre los jugadores, Verón bajó de la tribuna, ingresó al campo de juego y fue a increpar al árbitro Darío Herrera, a quien señaló como responsable. El personal de seguridad debió apartarlo y, minutos después, el encuentro se dio por finalizado.
El informe arbitral
En su informe, Herrera detalló que el presidente del "Pincha" insultó a todo el equipo arbitral y lanzó amenazas, y que la seguridad y colaboradores del club tuvieron que intervenir para frenarlo cuando intentaba avanzar hacia los jueces. Tras el partido, en diálogo con ESPN, Verón respondió con ironía y aseguró que había ido a felicitar al árbitro.
No es la primera vez que Verón recibe una sanción de la AFA, con la que mantiene una relación muy tensa. En noviembre del año pasado ya había sido suspendido por seis meses tras el pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le hicieron a Rosario Central, luego de que el Canalla recibiera de manera imprevista el trofeo de campeón anual.
En aquella oportunidad, el dirigente defendió el gesto, explicó que no iba dirigido contra Central y lanzó duras críticas contra la conducción del fútbol argentino. La nueva sanción llega en un momento clave para Estudiantes, que el jueves próximo visitará a Flamengo en el Maracaná por la revancha de la semifinal.