DeportesFútbol

La AFA castigó a Verón: cuál es la sanción que recibió tras el conflicto en la Supercopa Internacional

El presidente de Estudiantes de La Plata increpó al árbitro tras el 3-1 de Rosario Central en la Supercopa. Qué otros dirigentes fueron sancionados y la multa al club.

EN EL MEDIO. Pascual Caiella, vicepresidente segundo de Estudiantes, intenta contener a Juan Sebastián Verón durante los incidentes ante Rosario Central. Ambos fueron suspendidos por tres meses.
EN EL MEDIO. Pascual Caiella, vicepresidente segundo de Estudiantes, intenta contener a Juan Sebastián Verón durante los incidentes ante Rosario Central. Ambos fueron suspendidos por tres meses.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón por ingresar sin permiso al campo e increpar al árbitro Darío Herrera tras la final de la Supercopa ante Rosario Central.
  • El titular de Estudiantes bajó a la cancha tras caer 3-1 en un partido polémico; ya registraba una sanción previa de seis meses por cuestionar a la dirigencia del fútbol argentino.
  • El fallo profundiza la tensa relación entre el club platense y la conducción de la AFA, en vísperas de la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.
Resumen generado con IA

El Tribunal de Disciplina de la AFA volvió a sancionar a Juan Sebastián Verón. En la previa del partido que Estudiantes empató sin goles contra Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el organismo suspendió por tres meses al presidente del club platense por los incidentes ocurridos en la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

Según el boletín oficial, la sanción responde a un “ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad”. La misma pena recibieron el vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y el director deportivo, Marcos Angeleri, mientras que el club deberá pagar una multa equivalente a 500 entradas generales.

Aquel día, Central se impuso 3-1 en un partido cargado de polémica. En medio de los tumultos entre los jugadores, Verón bajó de la tribuna, ingresó al campo de juego y fue a increpar al árbitro Darío Herrera, a quien señaló como responsable. El personal de seguridad debió apartarlo y, minutos después, el encuentro se dio por finalizado.

El informe arbitral

En su informe, Herrera detalló que el presidente del "Pincha" insultó a todo el equipo arbitral y lanzó amenazas, y que la seguridad y colaboradores del club tuvieron que intervenir para frenarlo cuando intentaba avanzar hacia los jueces. Tras el partido, en diálogo con ESPN, Verón respondió con ironía y aseguró que había ido a felicitar al árbitro.

No es la primera vez que Verón recibe una sanción de la AFA, con la que mantiene una relación muy tensa. En noviembre del año pasado ya había sido suspendido por seis meses tras el pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le hicieron a Rosario Central, luego de que el Canalla recibiera de manera imprevista el trofeo de campeón anual.

En aquella oportunidad, el dirigente defendió el gesto, explicó que no iba dirigido contra Central y lanzó duras críticas contra la conducción del fútbol argentino. La nueva sanción llega en un momento clave para Estudiantes, que el jueves próximo visitará a Flamengo en el Maracaná por la revancha de la semifinal.

Temas Club Estudiantes de La PlataClub Atlético Rosario CentralJuan Sebastián VerónClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
2

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
3

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
4

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias
5

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
5

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Más Noticias
La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Comentarios