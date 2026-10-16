La AFA castigó a Verón: cuál es la sanción que recibió tras el conflicto en la Supercopa Internacional

No es la primera vez que Verón recibe una sanción de la AFA, con la que mantiene una relación muy tensa. En noviembre del año pasado ya había sido suspendido por seis meses tras el pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le hicieron a Rosario Central, luego de que el Canalla recibiera de manera imprevista el trofeo de campeón anual.