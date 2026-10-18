Un primer tiempo para el olvido y otro de rebeldía: las claves del triunfo de San Martín contra Midland

La salida desde el fondo fue el otro foco de conflicto. Sin receptores claros, cada pase desde abajo fue un riesgo, y el error llegó: Ezequiel Parnisari despejó mal un centro, la pelota le quedó servida a Isaías Andrada y el jugador del “Funebrero” le dio fuerte, al medio, para el 1 a 0. El segundo gol desnudó una falencia que se repite: la pelota parada. Darío Sand salió con los puños, la defensa no ganó la segunda jugada y Genaro Cepeda cabeceó para el 2 a 0. La marca volvió a ser floja en el área. El hincha cantó contra el equipo. Ese fue el verdadero punto de quiebre.