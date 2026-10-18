Un primer tiempo para el olvido y otro de rebeldía: las claves del triunfo de San Martín contra Midland

Resumen para apurados
- San Martín remontó y venció 3-2 a Midland tras ir perdiendo 2-0, gracias a una reacción táctica y cambios clave en el segundo tiempo del partido.
- El equipo sufrió lesiones y desatenciones defensivas en la primera mitad, pero el ingreso de Matías García y un doblete de Bruno Cabrera revirtieron el resultado.
- Con solo seis puntos en juego, la victoria obliga al DT Alejandro Orfila a replantear el once titular para no comprometer el tramo final del torneo.
El 3 a 2 contra Midland tuvo dos partidos adentro y una sola explicación: San Martín empezó a ganarlo cuando dejó de parecerse al equipo que había salido a la cancha. El plan inicial se rompió por lesiones, pérdidas y errores en la salida; la remontada nació de tres cambios que le dieron energía y jerarquía. Detrás del resultado heroico quedó una pregunta táctica que Alejandro Orfila ya no puede esquivar.
La pizarra del inicio
El entrenador apostó por la continuidad. Respecto de la caída en Villa Crespo, sostuvo el 4-2-3-1 y repitió casi todos los nombres: el único cambio fue el ingreso de Alan Cisnero en lugar de Álvaro Veliez. El dibujo pedía un doble “5” que diera equilibrio, una línea de tres volantes ofensivos capaz de recibir entre líneas y un centrodelantero que fijara a los centrales. Contra un rival que cierra espacios y espera el error, esa estructura necesitaba circulación rápida y precisión. No tuvo ninguna de las dos.
Un plan roto antes de tiempo
Antes de que Midland lastimara, el partido ya le había exigido a Orfila tocar la estructura. Mauro Verón se lesionó y le dejó su lugar a Diego Diellos. Cisnero, que jugaba resentido, tampoco pudo seguir y le cedió el puesto a Veliez, a quien había reemplazado en el “11”. Dos cambios obligados impidieron que el equipo se asentara y le quitaron variantes para después.
Dónde le costó
El problema central estuvo en la mitad de la cancha. Los volantes perdieron pelotas en serie y casi nunca encontraron de frente a los delanteros. Sin conexión entre líneas, el equipo no generó juego: cada intento de avanzar terminó en pérdida y cada pérdida le permitió a Midland salir con ventaja. Arriba, para colmo, tampoco hubo efectividad.
La salida desde el fondo fue el otro foco de conflicto. Sin receptores claros, cada pase desde abajo fue un riesgo, y el error llegó: Ezequiel Parnisari despejó mal un centro, la pelota le quedó servida a Isaías Andrada y el jugador del “Funebrero” le dio fuerte, al medio, para el 1 a 0. El segundo gol desnudó una falencia que se repite: la pelota parada. Darío Sand salió con los puños, la defensa no ganó la segunda jugada y Genaro Cepeda cabeceó para el 2 a 0. La marca volvió a ser floja en el área. El hincha cantó contra el equipo. Ese fue el verdadero punto de quiebre.
El banco cambió el partido
La reacción no salió de la pizarra, sino del banco. Orfila completó las cinco modificaciones: Santiago Briñone y Agustín Graneros, ambos muy flojos en la marca, salieron para el ingreso de Nicolás Castro y Matías “Caco” García, y Luca Arfaras reemplazó a Gabriel Carabajal. El equipo ganó intensidad en la recuperación, presencia en campo rival y, sobre todo, un futbolista capaz de romper el bloque.
Ese futbolista fue García. Su perfil explica la diferencia: un volante que se mueve entre el centro y las bandas, que gambetea, que asiste y que tiene pegada desde afuera. Esa última virtud resolvió el problema que Midland había planteado: si no se puede entrar, hay que patear de media distancia. El golazo de “Caco” encendió la remontada; el doblete de Bruno Cabrera en los últimos minutos la completó para el 3 a 2.
El partido dejó una conclusión: el San Martín del segundo tiempo fue mejor que el del primero por los nombres que entraron. Los cambios demostraron que hay futbolistas que deben ser titulares y no pueden estar en el banco, y el caso de García es el más evidente. Un equipo obligado a ganar no puede guardar a su jugador más desequilibrante para cuando el marcador ya está en contra.
Quedan dos vidas y seis puntos en juego. Si el objetivo es sumarlos sin volver a sufrir de esta manera, Orfila deberá replantearse el “11” titular.