Lawn Tennis ganó en la "Caldera del Parque" y se afianza como líder del Regional del NOA “A”

En tanto, Huirapuca (23) le ganó en La Linda a Jockey Club por 51 a 35 y se ubica como escolta de los “Benjamines”. En el local se destacó Estanislao Pregot, el medio scrum que condujo con gran precisión los ataques del equipo y asumió la responsabilidad de las patadas a los palos. Pregot viene de jugar en Tarucas en el Súper Rugby Américas.