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Lawn Tennis ganó en la "Caldera del Parque" y se afianza como líder del Regional del NOA “A”

Los “Benjamines” vencieron 56-28 a Universitario y mantienen la cima del torneo, con Huirapuca como escolta a dos puntos.

Foto de archivo.
Foto de archivo.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Lawn Tennis (25 puntos) se consolida en lo más alto del Torneo Regional del NOA “A” en la recta final de la fase regular, tras superar a Universitario (Salta) por 56 a 28 como local en la “Caldera del Parque”, en la continuidad de la séptima fecha.

En el encuentro del puntero, el fullback Matías Ferro aportó un try clave en la recta final para consolidar la ventaja. Por su parte, el apertura Sebastián Ferro sumó conversiones determinantes para estirar la diferencia en el marcador.

El plantel de forwards y backs de Lawn Tennis mantuvo un ritmo ofensivo alto, con múltiples tries que quebraron la resistencia de los salteños en el complemento.

En tanto, Huirapuca (23) le ganó en La Linda a Jockey Club por 51 a 35 y se ubica como escolta de los “Benjamines”. En el local se destacó Estanislao Pregot, el medio scrum que condujo con gran precisión los ataques del equipo y asumió la responsabilidad de las patadas a los palos. Pregot viene de jugar en Tarucas en el Súper Rugby Américas.

Por su parte, Cardenales, que jugará este domingo como local ante Tucumán Rugby, y Los Tarcos, que superó a Lince RC por 49 a 21, se ubican ambos con 20 puntos.

En tanto, Natación y Gimnasia (19) superó como visitante a Universitario (18) por 28 a 25.

La próxima fecha, que se jugará el 25 de octubre, tendrá esta programación: Universitario RC (Salta)-Lince RC; Natación y Gimnasia-Los Tarcos RC; Huirapuca-Universitario RC; Tucumán Rugby-Jockey Club y Lawn Tennis-Cardenales RC.

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