El dólar mayorista pegó un salto al cierre de la semana

El dólar mayorista pegó un salto en su cotización sobre el cierre de la semana y terminó la última jornada hábil en los $1.518. El tipo de cambio registró un aumento de cinco pesos o el equivalente a 0,33%, en medio de un contexto internacional más adverso. El mayorista venía de una semana en la que prácticamente no había registrado variaciones en el precio de su cotización, manteniéndose estable en los $1.513. Así, cerró con una brecha de $418,17 o 27% contra el límite superior de la banda cambiaria impuesta por el Banco Central (actualmente en $ 1.936,17).
Por su parte, el dólar oficial o minorista culminó la semana vendiéndose a un valor de $1.535 en la pizarra del Banco Nación. El “blue”, a su vez, operó estable en $1.545, sin recibir variaciones en la cotización de su precio. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP se movió en los $1.543, con una suba de 0,03%, y el Contado Con Liquidación (CCL) cerró a $1.620,1 (+0,17%).
Mientras tanto, el Banco Central con una compra de U$S 68 millones dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC), un monto que quedó por debajo del resto de los días previos.
En total, desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, la entidad que preside Santiago Bausili lleva comprados U$S 15.550 millones en el mercado mayorista. El objetivo es acumular hasta U$S 20.000 millones previo al año electoral, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Solamente en octubre adquirió U$S 982 millones, un monto que más que duplicó al de septiembre (U$S 474 millones).