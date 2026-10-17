EconomíaDolar hoy

El dólar mayorista pegó un salto al cierre de la semana

Terminó la última jornada hábil en los $1.518.

El dólar mayorista pegó un salto al cierre de la semana
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

El dólar mayorista pegó un salto en su cotización sobre el cierre de la semana y terminó la última jornada hábil en los $1.518. El tipo de cambio registró un aumento de cinco pesos o el equivalente a 0,33%, en medio de un contexto internacional más adverso. El mayorista venía de una semana en la que prácticamente no había registrado variaciones en el precio de su cotización, manteniéndose estable en los $1.513. Así, cerró con una brecha de $418,17 o 27% contra el límite superior de la banda cambiaria impuesta por el Banco Central (actualmente en $ 1.936,17).

Por su parte, el dólar oficial o minorista culminó la semana vendiéndose a un valor de $1.535 en la pizarra del Banco Nación. El “blue”, a su vez, operó estable en $1.545, sin recibir variaciones en la cotización de su precio. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP se movió en los $1.543, con una suba de 0,03%, y el Contado Con Liquidación (CCL) cerró a $1.620,1 (+0,17%).

El dólar oficial operó estable y el mayorista tuvo una leve suba: a cuánto se negociaron

El dólar oficial operó estable y el mayorista tuvo una leve suba: a cuánto se negociaron

Mientras tanto, el Banco Central con una compra de U$S 68 millones dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC), un monto que quedó por debajo del resto de los días previos.

En total, desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, la entidad que preside Santiago Bausili lleva comprados U$S 15.550 millones en el mercado mayorista. El objetivo es acumular hasta U$S 20.000 millones previo al año electoral, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. Solamente en octubre adquirió U$S 982 millones, un monto que más que duplicó al de septiembre (U$S 474 millones).

Temas El DólarBanco Central de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial operó estable y el mayorista tuvo una leve suba: a cuánto se negociaron

El dólar oficial operó estable y el mayorista tuvo una leve suba: a cuánto se negociaron

El dólar blue bajó $20 durante la semana: ¿a cuánto se negoció en Tucumán?

El dólar "blue" bajó $20 durante la semana: ¿a cuánto se negoció en Tucumán?

Lo más popular
Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados
1

Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados

Comienzan los festivales del Limón y del Sulky
2

Comienzan los festivales del Limón y del Sulky

Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”
3

Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”

Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”
4

Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”

Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje
5

Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje

Ranking notas premium
Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
1

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
2

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos
3

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades
4

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS
5

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS

Más Noticias
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

La preocupación de los comerciantes tucumanos antes del Día de la Madre: “A veces cerramos caja en cero”

La preocupación de los comerciantes tucumanos antes del Día de la Madre: “A veces cerramos caja en cero”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Comentarios