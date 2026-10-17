El dólar mayorista pegó un salto al cierre de la semana

El dólar mayorista pegó un salto en su cotización sobre el cierre de la semana y terminó la última jornada hábil en los $1.518. El tipo de cambio registró un aumento de cinco pesos o el equivalente a 0,33%, en medio de un contexto internacional más adverso. El mayorista venía de una semana en la que prácticamente no había registrado variaciones en el precio de su cotización, manteniéndose estable en los $1.513. Así, cerró con una brecha de $418,17 o 27% contra el límite superior de la banda cambiaria impuesta por el Banco Central (actualmente en $ 1.936,17).