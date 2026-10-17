El trilema de Milei: el equilibrio entre el dogma, el costo de las urnas y la mirada del mercado

Por todo eso, el verdadero examen para Javier Milei ya no pasa por la arquitectura teórica de su programa, sino por su capacidad para conducir la realidad. El desafío es saber administrar las tensiones sin transformarlas en crisis y entender que la autoridad no se mide por la intransigencia del discurso, sino por la sostenibilidad del proyecto. En política, el dogma es una brújula útil para iniciar el viaje, pero solo la templanza evita el naufragio cuando el mar se pica. Al final del día, la política no es una batalla doctrinal, sino el arte de gobernar las contradicciones, antes de que las contradicciones se devoren a quien conduce.