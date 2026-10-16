Un ministro de Kast apuntó contra Milei y cuestionó su postura sobre la obra pública: "Cada vez más loco"
Iván Poduje criticó al presidente argentino por rechazar la inversión estatal en infraestructura. Sus declaraciones se producen en medio de las tensiones entre ambos países por cuestiones de soberanía.
Resumen para apurados
- El ministro chileno Iván Poduje criticó este viernes en Santiago a Javier Milei por frenar la obra pública y afirmó que el mandatario argentino "está cada vez más loco".
- Durante un foro empresarial, Poduje defendió la inversión estatal al sostener que abarata costos y remarcó que la corrupción no justifica suspender concesiones viales.
- El cruce profundiza las rispideces ideológicas y diplomáticas entre Argentina y Chile, marcadas recientemente por disputas limítrofes y visiones económicas opuestas.
El ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, lanzó duras críticas contra Javier Milei por su posición frente a la inversión estatal en infraestructura. “Está cada vez más loco”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron este viernes durante el foro “Conoce a tu ministro”, organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare). Allí, el funcionario del gobierno de José Antonio Kast expuso su visión sobre la recuperación de la obra pública y repasó las políticas de infraestructura impulsadas por anteriores administraciones chilenas.
Poduje defendió la inversión estatal en infraestructura
Al referirse a las gestiones de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y la primera mitad del gobierno de Michelle Bachelet, el ministro destacó la existencia de una planificación orientada a impulsar las obras públicas.
“Cuando hicimos lo que hicimos, entre el presidente (Eduardo) Frei, el presidente (Ricardo) Lagos y la primera mitad del gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, hubo un plan simple, una visión, herramienta y empuje”, sostuvo.
Sin embargo, cuestionó las posturas contrarias a la inversión estatal y apuntó contra los funcionarios que consideran que destinar recursos públicos a infraestructura responde a una orientación económica que no comparten.
En ese contexto, defendió la importancia de las obras para reducir los costos de los productos y dinamizar la actividad económica. “La inversión en infraestructura reduce los costos de todos los productos, incluidos los costos finales que llegan al usuario. Eso moviliza la economía”, argumentó.
La crítica a Milei y las tensiones entre Chile y Argentina
Poduje vinculó esa discusión con la postura del presidente argentino frente a la obra pública y cuestionó sus planteos sobre la participación del Estado en ese sector. “Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿Qué obra pública?’”, expresó antes de lanzar la frase más dura contra el mandatario: “Está cada vez más loco, a todo esto”.
El ministro también se refirió a las posibles irregularidades en las licitaciones de grandes proyectos. Aunque reconoció que puede haber corrupción tanto en Argentina como en Chile, sostuvo que esa posibilidad no debería justificar la paralización de las concesiones.
“Puede ser que haya corrupción en Argentina, que hay mucha, y puede ser que acá también haya habido, pero no por eso usted va a suspender todo el programa de concesiones”, concluyó.