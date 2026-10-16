Un ministro de Kast apuntó contra Milei y cuestionó su postura sobre la obra pública: "Cada vez más loco"

La crítica a Milei y las tensiones entre Chile y Argentina

Poduje vinculó esa discusión con la postura del presidente argentino frente a la obra pública y cuestionó sus planteos sobre la participación del Estado en ese sector. “Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿Qué obra pública?’”, expresó antes de lanzar la frase más dura contra el mandatario: “Está cada vez más loco, a todo esto”.