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El cirujano que operó a León XIV aseguró que "no hay motivos clínicos" para impedir el viaje a América Latina

El especialista destacó el éxito de la intervención y explicó por qué considera viable que el Papa cumpla con su agenda internacional.

El cirujano que operó a León XIV aseguró que no hay motivos clínicos para impedir el viaje a América Latina
Foto: Vatican News
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El cirujano Stefano Margaritora afirmó este sábado en Roma que León XIV puede viajar a América Latina tras evolucionar con éxito de su cirugía por un tumor pulmonar.
  • El Sumo Pontífice fue intervenido en el Hospital Gemelli para extirparle un lóbulo pulmonar con tumor maligno, lo que puso en duda su gira por Uruguay, Argentina y Perú.
  • El médico prevé el alta plena en diez días, lo que permitirá a León XIV cumplir con su itinerario oficial de diez días por la región dentro de tres semanas sin riesgos.
Resumen generado con IA

El portal Vatican News compartió una entrevista realizada a Stefano Margaritora, director del Servicio de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, y líder de la intervención quirúrgica a la que se sometió León XIV para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. El profesional aseguró que, de momento y aunque continúa la etapa de recuperación, no detectaron motivos por los que el Sumo Pontífice debería postergar su viaje a América Latina.

Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

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El cirujano evaluó con satisfacción tanto la operación como el período en que el Papa estuvo internado en el 10° piso del Hospital Gemelli. “Al recibir el alta el Papa se encontraba en condiciones clínicas absolutamente satisfactorias”, manifestó. Tanto sus exámenes de sangre, como la función cardíaca y la expansión del pulmón operado evolucionaron de forma favorecedora.

El cirujano del Papa autoriza su viaje a América Latina

Antes de que se conociera el diagnóstico del papa León XIV, la Santa Sede había anunciado un viaje de 10 días a América Latina. El cronograma incluía un paso de dos días por Uruguay, cuatro por Argentina y seis por Perú. Pero la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho por la presencia de un tumor maligno puso en duda que el Sumo Pontífice pudiera cumplir con su agenda.

Si bien el Papa nunca puso en duda la posibilidad de hacer el viaje, autoridades médicas señalaron que debían chequear primero su estado clínico. Finalmente, Margaritora aseguró este sábado por la tarde, hora de Roma, que “no existen motivos clínicos que impidan realizarlo”, incluso cuando se trata de un viaje largo en avión.

Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

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“En cuanto a la convalecencia del Papa, creo que si lo consideramos como a una persona normal, después de este tipo de intervención se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó. Señaló también que ya pasó casi completamente la primera semana de recuperación y que, como el viaje está previsto para dentro de tres semanas, considera que esta etapa culminará con éxito. “Creo que en unos diez días más, el Papa podría estar plenamente recuperado”, sostuvo.

El cirujano del Papa habló sobre la operación

El doctor Margaritora destacó que la intervención transcurrió con éxito y sin sobresaltos, de la forma que el equipo médico esperaba. “Sería deshonesto decir que fue complicada para dar una imagen heroica de la intervención. En realidad, fue una intervención rutinaria”, dijo. Este tipo de intervenciones suele hacerse necesaria cuando se encuentran tumores del tipo del que tenía el Papa.

La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

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También resaltó la importancia que tiene la prevención del cáncer de pulmón, dado que el tumor de León XIV fue hallado de forma casual en otros estudios. “El descubrimiento del tumor maligno fue totalmente fortuito como sucede, por desgracia, en muchas ocasiones”, señaló y explicó que lo ideal sería descubrirlo porque la población está acostumbrada a prevenir este tipo de enfermedades.

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