El cirujano que operó a León XIV aseguró que "no hay motivos clínicos" para impedir el viaje a América Latina

“En cuanto a la convalecencia del Papa, creo que si lo consideramos como a una persona normal, después de este tipo de intervención se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó. Señaló también que ya pasó casi completamente la primera semana de recuperación y que, como el viaje está previsto para dentro de tres semanas, considera que esta etapa culminará con éxito. “Creo que en unos diez días más, el Papa podría estar plenamente recuperado”, sostuvo.