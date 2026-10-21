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León XIV retomó las audiencias públicas tras su operación y agradeció las oraciones por su salud

El Pontífice encabezó la catequesis semanal en la plaza de San Pedro, cuatro días después de recibir el alta médica.

La audiencia marcó un nuevo paso en la recuperación del Papa.
La audiencia marcó un nuevo paso en la recuperación del Papa.
Por Redacción Sociedad 21 Octubre 2026

Resumen para apurados

  • El papa León XIV retomó hoy sus audiencias públicas en la plaza de San Pedro para agradecer el apoyo de los fieles tras su reciente operación pulmonar.
  • El Pontífice reapareció cuatro días después de recibir el alta médica del Policlínico Gemelli, donde fue operado para extirparle parte del pulmón derecho.
  • Su evolución médica será determinante para su gira por Sudamérica en noviembre; en países como Perú ya refuerzan los operativos sanitarios de prevención.
Resumen generado con IA

El papa León XIV retomó hoy su agenda pública con la audiencia general en la plaza de San Pedro, donde agradeció las oraciones de los fieles por su recuperación y continuó con su ciclo de catequesis sobre la Constitución pastoral "Gaudium et spes", uno de los documentos del Concilio Vaticano II. 

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La reaparición se produjo cuatro días después de recibir el alta del Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”, expresó el Pontífice ante los presentes.

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La audiencia marcó un nuevo paso en la recuperación del Papa, que avanza con una reincorporación gradual a sus compromisos públicos tras la operación. Durante el encuentro, centró su reflexión en la familia, el matrimonio y el amor conyugal, con especial énfasis en la entrega mutua, la fidelidad y la unidad entre los esposos.

León XIV habló sobre el matrimonio y la familia

En su catequesis, el Papa retomó las enseñanzas de "Gaudium et spes" para destacar el valor del matrimonio como una unión basada en el compromiso recíproco y en la construcción de un proyecto de vida compartido.

León XIV señaló que el amor conyugal no se limita a la atracción física, sino que involucra la voluntad de los esposos y se expresa a través de los sentimientos, los gestos de ternura y la entrega cotidiana. También destacó la importancia de la procreación y de la educación de los hijos dentro de la vida familiar.

La reflexión formó parte de su ciclo de enseñanzas sobre el documento conciliar, que aborda la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo y dedica un apartado al matrimonio y la familia.

Su regreso a la plaza de San Pedro fue seguido con atención después de la intervención pulmonar, en un contexto en el que el Vaticano mantiene una recuperación progresiva de la actividad del Pontífice.

Perú refuerza el operativo sanitario para la visita del Papa

Mientras León XIV avanza en su recuperación, continúan los preparativos para su próxima gira por Sudamérica, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú.

En territorio peruano, la organización contempla un amplio dispositivo sanitario para acompañar los desplazamientos del Pontífice. Entre las medidas previstas figura un helicóptero militar equipado con recursos médicos, además de una red de hospitales preparados para responder ante eventuales emergencias.

Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, afirmó que el cronograma continúa en preparación y que desde Roma solicitaron reforzar la planificación vinculada con la salud del Papa.

“Lo que sí ha pedido Roma es el tema de planificación en el tema de salud”, explicó durante una conferencia de prensa con periodistas internacionales.

El recorrido previsto en Perú incluye Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Algunos desplazamientos implicarán condiciones particulares, como la altura de Cusco, situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. También se prevé instalar un ascensor para facilitar el acceso del Pontífice a la Catedral de Lima.

Robert Prevost, nombre de nacimiento de León XIV, vivió alrededor de 22 años en Perú y fue obispo de Chiclayo antes de trasladarse al Vaticano en 2023. Su trayectoria pastoral y sus vínculos con el país generan una expectativa especial ante la visita.

La evolución de su estado de salud y las recomendaciones médicas serán factores centrales para definir el desarrollo de los compromisos previstos durante la gira sudamericana.

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