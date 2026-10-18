Mundo

El Papa sí podría viajar, dijo su cirujano

El médico aseveró que la recuperación de León XIV es satisfactoria y que en 10 días estaría en condiciones de retomar su agenda completa.

BENDICIÓN. El Sumo Pontífice rezó y bendijo a los fieles.
BENDICIÓN. El Sumo Pontífice rezó y bendijo a los fieles.
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

El portal Vatican News compartió una entrevista realizada a Stefano Margaritora, director del Servicio de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, y líder de la intervención quirúrgica a la que se sometió León XIV para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. El profesional aseguró que, de momento y aunque continúa la etapa de recuperación, no detectaron motivos por los que el Sumo Pontífice debería postergar su viaje a América Latina.

Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

El cirujano evaluó con satisfacción tanto la operación como el período en que el Papa estuvo internado en el 10° piso del Hospital Gemelli. “Al recibir el alta el Papa se encontraba en condiciones clínicas absolutamente satisfactorias”, manifestó. Tanto sus exámenes de sangre, como la función cardíaca y la expansión del pulmón operado evolucionaron de forma favorecedora.

El papa León XIV recibió el alta médica tras ser operado de cáncer de pulmón y volverá al Vaticano

El papa León XIV recibió el alta médica tras ser operado de cáncer de pulmón y volverá al Vaticano

Antes de que se conociera el diagnóstico del papa León XIV, la Santa Sede había anunciado un viaje de 10 días a América Latina.

El cirujano que operó a León XIV aseguró que "no hay motivos clínicos" para impedir el viaje a América Latina

El cirujano que operó a León XIV aseguró que no hay motivos clínicos para impedir el viaje a América Latina

El cronograma incluía un paso de dos días por Uruguay, cuatro por Argentina y seis por Perú. Pero la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho por la presencia de un tumor maligno puso en duda que el Sumo Pontífice pudiera cumplir con su agenda.

Si bien el Papa nunca puso en duda la posibilidad de hacer el viaje, autoridades médicas señalaron que debían chequear primero su estado clínico. Finalmente, Margaritora aseguró este sábado por la tarde, hora de Roma, que “no existen motivos clínicos que impidan realizarlo”, incluso cuando se trata de un viaje largo en avión.

“En cuanto a la convalecencia del Papa, creo que si lo consideramos como a una persona normal, después de este tipo de intervención se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó. Señaló también que ya pasó casi completamente la primera semana de recuperación y que, como el viaje está previsto para dentro de tres semanas, considera que esta etapa culminará con éxito. “Creo que en unos 10 días más, el Papa podría estar plenamente recuperado”, sostuvo.

El doctor Margaritora destacó que la intervención transcurrió con éxito y sin sobresaltos, de la forma que el equipo médico esperaba. “Sería deshonesto decir que fue complicada para dar una imagen heroica de la intervención. En realidad, fue una intervención rutinaria”, dijo. Este tipo de intervenciones suele hacerse necesaria cuando se encuentran tumores del tipo del que tenía el Papa.

La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

También resaltó la importancia que tiene la prevención del cáncer de pulmón, dado que el tumor de León XIV fue hallado de forma casual en otros estudios. “El descubrimiento del tumor maligno fue totalmente fortuito como sucede, por desgracia, en muchas ocasiones”, señaló y explicó que lo ideal sería descubrirlo porque la población está acostumbrada a prevenir este tipo de enfermedades.

Las declaraciones resonaron fuerte en la Casa Rosada, que en ningún momento dio por suspendido o cancelado el viaje. “Es muy importante que lo haya dicho”, afirmó una fuente con diálogo directo con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su responsabilidad la organización macro de la visita papal.

Pese a todo, desde Presidencia pidieron “prudencia”. “Al fin y al cabo, es un comentario en un medio, por ahora no hay ninguna información oficial”, ratificaron, marcando que no hubo una comunicación de la Santa Sede que se pronunciara por una ratificación absoluta del viaje, pero tampoco de una cancelación o postergación.

La postura del médico despeja la principal incógnita que rodeaba al primer viaje apostólico de León XIV al continente americano. Días antes del alta, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había condicionado la travesía a la evolución clínica del papa.

Rezos de la comunidad del padre ángel por la salud del santo padre

El Padre Ángel ha querido mostrar todo su apoyo al Papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón, rindiéndole un emotivo homenaje en la parroquia de San Antón, en Madrid, donde numerosos fieles y personas sin hogar se han reunido para rezar por su recuperación. El sacerdote ha reconocido el impacto que le produjo la noticia y ha destacado el cariño que despierta el Pontífice: “Nos hemos quedado casi todos un poco fríos, un poco sobresaltados”, ha confesado el fundador de la congregación Mensajeros de la Paz, convencido de que la Iglesia necesita que continúe al frente.

Temas Estado de la Ciudad del VaticanoIglesia CatólicaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

Video: así abandonó el papa León XIV el Hospital Gemelli tras recibir el alta médica

El papa León XIV recibió el alta médica tras ser operado de cáncer de pulmón y volverá al Vaticano

El papa León XIV recibió el alta médica tras ser operado de cáncer de pulmón y volverá al Vaticano

El cirujano que operó a León XIV aseguró que no hay motivos clínicos para impedir el viaje a América Latina

El cirujano que operó a León XIV aseguró que "no hay motivos clínicos" para impedir el viaje a América Latina

Lo más popular
Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
1

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio
2

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva
3

Qué cenar para dormir mejor, según la ciencia: hidratos, pescado azul y aceite de oliva

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite
4

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño
5

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
2

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz
3

La Corte reglamentó el traspaso de divorcios y regímenes de comunicación a la Justicia de Paz

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos
4

La pista Jiménez: por qué solo Jorge podría ser imputado por el crimen de Paulina Lebbos

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018
5

Caso Lebbos: absolvieron a un policía vial que había sido detenido por falso testimonio en 2018

Más Noticias
Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Por qué dormir ocho horas no es perjudicial, pero tampoco una regla estricta para todos

Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Por qué el silencio del otro no es una evaluación de tu valor personal

Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

Las causas de la nicturia: desde el consumo de líquidos hasta la apnea del sueño

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

El error que arruina el reciclaje: tirar una botella con restos de gaseosa o un cartón con aceite

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

Detuvieron al padre de la abogada santiagueña Agostina Páez: lo acusan de robar $1,5 millones de un comercio

La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

La nueva serie de Agustín Bernasconi lideró el ranking de streaming en la Argentina

Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Comentarios