El Papa sí podría viajar, dijo su cirujano

Rezos de la comunidad del padre ángel por la salud del santo padre

El Padre Ángel ha querido mostrar todo su apoyo al Papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón, rindiéndole un emotivo homenaje en la parroquia de San Antón, en Madrid, donde numerosos fieles y personas sin hogar se han reunido para rezar por su recuperación. El sacerdote ha reconocido el impacto que le produjo la noticia y ha destacado el cariño que despierta el Pontífice: “Nos hemos quedado casi todos un poco fríos, un poco sobresaltados”, ha confesado el fundador de la congregación Mensajeros de la Paz, convencido de que la Iglesia necesita que continúe al frente.