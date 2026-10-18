El Papa sí podría viajar, dijo su cirujano

El portal Vatican News compartió una entrevista realizada a Stefano Margaritora, director del Servicio de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli, y líder de la intervención quirúrgica a la que se sometió León XIV para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. El profesional aseguró que, de momento y aunque continúa la etapa de recuperación, no detectaron motivos por los que el Sumo Pontífice debería postergar su viaje a América Latina.
El cirujano evaluó con satisfacción tanto la operación como el período en que el Papa estuvo internado en el 10° piso del Hospital Gemelli. “Al recibir el alta el Papa se encontraba en condiciones clínicas absolutamente satisfactorias”, manifestó. Tanto sus exámenes de sangre, como la función cardíaca y la expansión del pulmón operado evolucionaron de forma favorecedora.
Antes de que se conociera el diagnóstico del papa León XIV, la Santa Sede había anunciado un viaje de 10 días a América Latina.
El cronograma incluía un paso de dos días por Uruguay, cuatro por Argentina y seis por Perú. Pero la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho por la presencia de un tumor maligno puso en duda que el Sumo Pontífice pudiera cumplir con su agenda.
Si bien el Papa nunca puso en duda la posibilidad de hacer el viaje, autoridades médicas señalaron que debían chequear primero su estado clínico. Finalmente, Margaritora aseguró este sábado por la tarde, hora de Roma, que “no existen motivos clínicos que impidan realizarlo”, incluso cuando se trata de un viaje largo en avión.
“En cuanto a la convalecencia del Papa, creo que si lo consideramos como a una persona normal, después de este tipo de intervención se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó. Señaló también que ya pasó casi completamente la primera semana de recuperación y que, como el viaje está previsto para dentro de tres semanas, considera que esta etapa culminará con éxito. “Creo que en unos 10 días más, el Papa podría estar plenamente recuperado”, sostuvo.
El doctor Margaritora destacó que la intervención transcurrió con éxito y sin sobresaltos, de la forma que el equipo médico esperaba. “Sería deshonesto decir que fue complicada para dar una imagen heroica de la intervención. En realidad, fue una intervención rutinaria”, dijo. Este tipo de intervenciones suele hacerse necesaria cuando se encuentran tumores del tipo del que tenía el Papa.
La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento
La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento
También resaltó la importancia que tiene la prevención del cáncer de pulmón, dado que el tumor de León XIV fue hallado de forma casual en otros estudios. “El descubrimiento del tumor maligno fue totalmente fortuito como sucede, por desgracia, en muchas ocasiones”, señaló y explicó que lo ideal sería descubrirlo porque la población está acostumbrada a prevenir este tipo de enfermedades.
Las declaraciones resonaron fuerte en la Casa Rosada, que en ningún momento dio por suspendido o cancelado el viaje. “Es muy importante que lo haya dicho”, afirmó una fuente con diálogo directo con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su responsabilidad la organización macro de la visita papal.
Pese a todo, desde Presidencia pidieron “prudencia”. “Al fin y al cabo, es un comentario en un medio, por ahora no hay ninguna información oficial”, ratificaron, marcando que no hubo una comunicación de la Santa Sede que se pronunciara por una ratificación absoluta del viaje, pero tampoco de una cancelación o postergación.
La postura del médico despeja la principal incógnita que rodeaba al primer viaje apostólico de León XIV al continente americano. Días antes del alta, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había condicionado la travesía a la evolución clínica del papa.
Rezos de la comunidad del padre ángel por la salud del santo padre
El Padre Ángel ha querido mostrar todo su apoyo al Papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón, rindiéndole un emotivo homenaje en la parroquia de San Antón, en Madrid, donde numerosos fieles y personas sin hogar se han reunido para rezar por su recuperación. El sacerdote ha reconocido el impacto que le produjo la noticia y ha destacado el cariño que despierta el Pontífice: “Nos hemos quedado casi todos un poco fríos, un poco sobresaltados”, ha confesado el fundador de la congregación Mensajeros de la Paz, convencido de que la Iglesia necesita que continúe al frente.