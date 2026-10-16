Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

Por otra parte, para detectar el cáncer de pulmón, un especialista puede practicar una broncoscopia flexible, un procedimiento por el cual se introduce una sonda a través de la boca o nariz hasta los pulmones. La sonda es un cable fino que cuenta con una cámara y luz en la punta que ingresa al organismo y que permite hacer observaciones en el interior del cuerpo. En el caso de la broncoscopia, busca observar dentro de las vías respiratorias de los pulmones.