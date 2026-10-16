Qué estudios se realizan para detectar el adenocarcinoma de pulmón, el cáncer que afecta al papa León XIV

Resumen para apurados
- Tras la cirugía del papa León XIV este martes en el Vaticano, especialistas explicaron los estudios para detectar el adenocarcinoma de pulmón que afecta al pontífice.
- Al pontífice se le extirpó un lóbulo pulmonar. La detección de este tumor combina tomografías, análisis de antecedentes, citología de esputo y biopsias mediante broncoscopia.
- El diagnóstico precoz mediante estos chequeos resulta clave para definir si se extirpa el tumor a tiempo y guiar el tratamiento adecuado para la recuperación del paciente.
El diagnóstico que recibió este martes el papa León XIV luego de su operación generó dudas y preguntas. Luego de ser intervenido por un tumor, se dio a conocer que el Sumo Pontífice tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo común de cáncer, el más frecuente dentro de las posibilidades del cáncer de pulmón, así como de la mayoría de los cánceres de mama, esófago, estómago, colon, recto, útero, páncreas y próstata.
Entre las principales dudas, surgieron incertidumbres sobre el procedimiento quirúrgico que atravesó León XIV, sobre la extirpación del lóbulo inferior de uno de sus pulmones y sobre la forma de detección del tipo de cáncer que se le diagnosticó. Según el Cancer Center, siempre que sea posible, el tumor de adenocarcinoma se extirpa quirúrgicamente del pulmón.
Diagnóstico del cáncer de pulmón
Las personas sanas pero con riesgo de desarrollar cáncer de pulmón pueden iniciar los chequeos preventivos. Tanto ellos como quienes tienen las primeras sospechas pueden realizarse una tomografía computarizada de dosis baja. Estas combinan el uso de rayos X y un sistema informático que recrea imágenes detalladas en “cortes” del interior del cuerpo.
La tomografía computarizada permite ver con alta precisión los órganos internos, huesos y tejidos blandos. Permite localizar lesiones internas, tumores cancerosos, infecciones, inflamaciones o problemas cardíacos. También ayuda a planificar cirugías, radioterapias o extracciones de muestras –biopsias–.
Luego de los estudios por imágenes, hay otras opciones que pueden analizarse según el cuadro que presente cada paciente. Otra opción es la toma de muestras. En primer lugar, se puede hacer una citología del esputo, la mucosidad que los pulmones expulsan al toser. Si una persona tose esputo, este a veces puede contener células cancerosas que pueden verse con un microscopio.
Por otra parte, para detectar el cáncer de pulmón, un especialista puede practicar una broncoscopia flexible, un procedimiento por el cual se introduce una sonda a través de la boca o nariz hasta los pulmones. La sonda es un cable fino que cuenta con una cámara y luz en la punta que ingresa al organismo y que permite hacer observaciones en el interior del cuerpo. En el caso de la broncoscopia, busca observar dentro de las vías respiratorias de los pulmones.
La broncoscopia puede estar acompañada de una biopsia, la toma de una muestra de tejido para analizarla en el laboratorio. Mediante la sonda también pueden pasarse herramientas especiales para hacer una recolección de tejido.
Diagnóstico del adenocarcinoma de pulmón
En primera instancia, el médico debe hacer un historial médico personal y familiar que registre hábitos y antecedentes de salud. Por ejemplo, si el paciente fuma, si tuvo cáncer, si alguien en su familia lo tuvo, los síntomas que se manifestaron, entre otros. También se pueden hacer análisis de laboratorio de sangre, orina u otras sustancias corporales.
El siguiente paso será hacer una radiografía, una resonancia magnética o una tomografía. En caso de detectar alguna forma anómala, puede continuar indicando otros estudios como la citología de esputo o una toracocentesis, que es la introducción de una aguja fina en el cuerpo para extraer líquido del espacio entre el pulmón y la membrana que recubre el tórax. El líquido es examinado por un patólogo en búsqueda de células cancerosas.
Si hay sospechas de cáncer, la biopsia para analizar tejido del pulmón puede hacerse mediante otros procedimientos como broncoscopia, aspiración con aguja fina, toracoscopia, mediastinoscopia, mediastinotomía anterior o biopsia de ganglio linfático.
A partir del resultado que arrojen los estudios, los profesionales podrán decidir qué tipo de tratamiento aplicar y si es necesario o no intervenir quirúrgicamente para extirpar el tumor, el tumor y tejido alrededor, una parte del pulmón, un lóbulo o el órgano completo.