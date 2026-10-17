Atlético Tucumán vs. Rosario Central: cuánto cuestan las entradas y hasta qué hora se pueden comprar

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibe este sábado a Rosario Central en el Monumental José Fierro y confirmó los precios y horarios de venta de entradas para ambas parcialidades.
- Las populares locales son exclusivas para socios al día. Las plateas van de $60.000 a $120.000, y los visitantes abonarán entre $90.000 y $120.000 de forma presencial u online.
- Con unas 4.000 localidades para hinchas de Central, el club busca un lleno total y un estricto control de accesos en una jornada clave para la recaudación y la seguridad.
Atlético Tucumán recibirá este sábado, desde las 20, a Rosario Central en el Monumental “José Fierro”, en un encuentro que contará con la presencia de aproximadamente 4.000 hinchas visitantes. En la previa, el club confirmó los precios de las entradas, los puntos de venta y las condiciones para ingresar a cada sector del estadio.
La principal aclaración de la institución está relacionada con las tribunas populares locales: no se venderán entradas generales para los hinchas de Atlético. El acceso estará reservado exclusivamente para socios y socias que tengan su cuota al día.
ðï¸ð©µð¤ VENTA DE ENTRADAS | ATLÃTICO vs. ROSARIO CENTRAL â½ Informamos el cronograma de venta para el partido de este sÃ¡bado 17 de octubre a las 20:00 en el Estadio Monumental JosÃ© Fierro: ð« Â¡ATENCIÃN: NO SE VENDEN ENTRADAS POPULARES PARA EL PÃBLICO LOCAL! Mantenemos firme nuestra decisiÃ³n institucional: las tribunas populares locales son de ingreso EXCLUSIVO para socios y socias de AtlÃ©tico TucumÃ¡n con cuota al dÃa. No habrÃ¡ venta de generales bajo ninguna modalidad ni punto de venta. ðï¸ PÃBLICO LOCAL (PLATEAS Y MENORES): â¢ Platea Socios: $60.000 (la compra de platea anula el ingreso a popular con carnet). â¢ Platea No Socios: $120.000. â¢ Menores (de 4 a 13 aÃ±os): $30.000 (vÃ¡lida para cualquier sector del Estadio). ð¡ðµ PÃBLICO VISITANTE: â¢ Preferencial Bolivia: $90.000. â¢ Plateas: $120.000. ð MODALIDAD Y PUNTOS DE VENTA: ð» Venta Online (exclusiva para parcialidad de AtlÃ©tico): â¢ Desde el viernes 16/10 a las 9:00 hs hasta el sÃ¡bado 17/10 a las 17:00 hs a travÃ©s de la app oficial del club o en https://t.co/Z0BXwSLHd1. ðï¸ Venta Presencial (Para ambas parcialidades): â¢ Estadio Monumental JosÃ© Fierro - 25 de Mayo 1351 â¢ Viernes 16/10: de 16:00 a 20:00 hs. â¢ SÃ¡bado 17/10: de 9:00 a 15:00 hs. #SosSocioSosMonumental— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) October 16, 2026
Cuánto cuestan las entradas para Atlético Tucumán-Rosario Central
Para el público local, Atlético estableció los siguientes valores:
Platea para socios: $60.000.
Platea para no socios: $120.000.
Menores de 4 a 13 años: $30.000, válida para cualquier sector del estadio.
El club también aclaró que los socios que compren una platea no podrán utilizar su carnet para ingresar a las tribunas populares en ese mismo partido.
En cuanto a los visitantes, las entradas para la preferencial de calle Bolivia cuestan $90.000, mientras que las plateas tienen un valor de $120.000.
Dónde comprar las entradas y hasta qué hora
La venta presencial continuará este sábado 17 de octubre, de 9 a 15, en las boleterías del estadio Monumental, ubicado en 25 de Mayo 1351. La comercialización presencial está habilitada para ambas parcialidades.
Además, los hinchas de Atlético podrán comprar sus localidades de manera online hasta las 17 del sábado, a través de la aplicación oficial del club o del sitio web clubatleticotucuman.com.ar/socios.
Esta modalidad digital está habilitada exclusivamente para la parcialidad local.
Cómo ingresan los socios a las populares
Los socios de Atlético que tengan la cuota al día podrán ingresar a las tribunas populares mediante el código QR asociado a su carnet.
La institución recordó que la cuota social es personal e intransferible, por lo que no está permitido ceder el acceso a otra persona.
Con la venta habilitada hasta pocas horas antes del encuentro, los simpatizantes tendrán una última oportunidad para adquirir las localidades disponibles y acompañar al equipo frente al Rosario Central de Ángel Di María.