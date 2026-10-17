Atlético Tucumán vs. Rosario Central: cuánto cuestan las entradas y hasta qué hora se pueden comprar

ðï¸ð©µð¤ VENTA DE ENTRADAS | ATLÃTICO vs. ROSARIO CENTRAL â½ Informamos el cronograma de venta para el partido de este sÃ¡bado 17 de octubre a las 20:00 en el Estadio Monumental JosÃ© Fierro: ð« Â¡ATENCIÃN: NO SE VENDEN ENTRADAS POPULARES PARA EL PÃBLICO LOCAL! Mantenemos firme nuestra decisiÃ³n institucional: las tribunas populares locales son de ingreso EXCLUSIVO para socios y socias de AtlÃ©tico TucumÃ¡n con cuota al dÃ­a. No habrÃ¡ venta de generales bajo ninguna modalidad ni punto de venta. ðï¸ PÃBLICO LOCAL (PLATEAS Y MENORES): â¢ Platea Socios: $60.000 (la compra de platea anula el ingreso a popular con carnet). â¢ Platea No Socios: $120.000. â¢ Menores (de 4 a 13 aÃ±os): $30.000 (vÃ¡lida para cualquier sector del Estadio). ð¡ðµ PÃBLICO VISITANTE: â¢ Preferencial Bolivia: $90.000. â¢ Plateas: $120.000. ð MODALIDAD Y PUNTOS DE VENTA: ð» Venta Online (exclusiva para parcialidad de AtlÃ©tico): â¢ Desde el viernes 16/10 a las 9:00 hs hasta el sÃ¡bado 17/10 a las 17:00 hs a travÃ©s de la app oficial del club o en https://t.co/Z0BXwSLHd1. ðï¸ Venta Presencial (Para ambas parcialidades): â¢ Estadio Monumental JosÃ© Fierro - 25 de Mayo 1351 â¢ Viernes 16/10: de 16:00 a 20:00 hs. â¢ SÃ¡bado 17/10: de 9:00 a 15:00 hs. #SosSocioSosMonumental