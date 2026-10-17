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Atlético Tucumán vs. Rosario Central: cuánto cuestan las entradas y hasta qué hora se pueden comprar

El club informó los valores y horarios de venta para el encuentro de este sábado. Las populares locales serán exclusivas para socios con cuota al día.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central: cuánto cuestan las entradas y hasta qué hora se pueden comprar
DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán recibe este sábado a Rosario Central en el Monumental José Fierro y confirmó los precios y horarios de venta de entradas para ambas parcialidades.
  • Las populares locales son exclusivas para socios al día. Las plateas van de $60.000 a $120.000, y los visitantes abonarán entre $90.000 y $120.000 de forma presencial u online.
  • Con unas 4.000 localidades para hinchas de Central, el club busca un lleno total y un estricto control de accesos en una jornada clave para la recaudación y la seguridad.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán recibirá este sábado, desde las 20, a Rosario Central en el Monumental “José Fierro”, en un encuentro que contará con la presencia de aproximadamente 4.000 hinchas visitantes. En la previa, el club confirmó los precios de las entradas, los puntos de venta y las condiciones para ingresar a cada sector del estadio.

La principal aclaración de la institución está relacionada con las tribunas populares locales: no se venderán entradas generales para los hinchas de Atlético. El acceso estará reservado exclusivamente para socios y socias que tengan su cuota al día.

Cuánto cuestan las entradas para Atlético Tucumán-Rosario Central

Para el público local, Atlético estableció los siguientes valores:

Platea para socios: $60.000.

Platea para no socios: $120.000.

Menores de 4 a 13 años: $30.000, válida para cualquier sector del estadio.

El club también aclaró que los socios que compren una platea no podrán utilizar su carnet para ingresar a las tribunas populares en ese mismo partido.

En cuanto a los visitantes, las entradas para la preferencial de calle Bolivia cuestan $90.000, mientras que las plateas tienen un valor de $120.000.

Dónde comprar las entradas y hasta qué hora

La venta presencial continuará este sábado 17 de octubre, de 9 a 15, en las boleterías del estadio Monumental, ubicado en 25 de Mayo 1351. La comercialización presencial está habilitada para ambas parcialidades.

Además, los hinchas de Atlético podrán comprar sus localidades de manera online hasta las 17 del sábado, a través de la aplicación oficial del club o del sitio web clubatleticotucuman.com.ar/socios.

Esta modalidad digital está habilitada exclusivamente para la parcialidad local.

Cómo ingresan los socios a las populares

Los socios de Atlético que tengan la cuota al día podrán ingresar a las tribunas populares mediante el código QR asociado a su carnet.

La institución recordó que la cuota social es personal e intransferible, por lo que no está permitido ceder el acceso a otra persona.

Con la venta habilitada hasta pocas horas antes del encuentro, los simpatizantes tendrán una última oportunidad para adquirir las localidades disponibles y acompañar al equipo frente al Rosario Central de Ángel Di María.

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