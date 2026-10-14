Casi tres de cada 10 tucumanos con empleo son cuentapropistas, la mayoría está en negro o trabaja como repartidor o chofer de aplicaciones

El informe especial del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), elaborado por el economista Germán Tessmer sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Indec, da cuenta de que la economía argentina no está creando empleo formal, sino que mutó su estructura hacia una masa de cuentapropismo desprotegido. Y en esa geografía de la precariedad, el aglomerado del Gran Tucumán-Tafí Viejo ocupa una de las posiciones más críticas de todo el país.