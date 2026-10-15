El Gobierno restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros para evitar una derrota en Diputados

El Gobierno nacional dio marcha atrás con la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros e incorporó la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión de La Libertad Avanza (LLA) apunta a contener los reclamos de sus aliados legislativos y reducir el riesgo de una derrota en la Cámara de Diputados.