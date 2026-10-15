El Gobierno restablece los límites a la venta de tierras a extranjeros para evitar una derrota en Diputados
La Libertad Avanza incorporó la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión busca contener a sus aliados del PRO y la UCR y evitar que avance el rechazo al DNU 70/23 de Javier Milei.
Resumen para apurados
- El Gobierno restituyó este miércoles en Diputados los límites a la venta de tierras a extranjeros para evitar que la oposición y aliados rechacen el DNU 70/23.
- La Libertad Avanza sumó la vigencia de la Ley de Tierras al dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cediendo ante las demandas del PRO y la UCR.
- El acuerdo permite al oficialismo asegurar firmas clave de aliados para blindar el DNU de Milei frente a la sesión especial impulsada por la oposición.
El Gobierno nacional dio marcha atrás con la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros e incorporó la restitución de la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión de La Libertad Avanza (LLA) apunta a contener los reclamos de sus aliados legislativos y reducir el riesgo de una derrota en la Cámara de Diputados.
La maniobra se produjo a menos de 24 horas de la sesión especial convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei. Según informó el diario La Nación, el oficialismo buscó destrabar las negociaciones con el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), que reclamaban una respuesta para restablecer los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros.
Qué cambios incorporó el Gobierno a la Ley de Tierras
El dictamen de mayoría del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sumó dos artículos para revertir la derogación de la normativa que regula la propiedad rural.
El artículo 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
La decisión representa un cambio de posición del oficialismo, que había impulsado la eliminación de las restricciones a la venta de campos a extranjeros. En el Senado, el Gobierno ya había tenido que modificar su propuesta, que inicialmente contemplaba suprimir los límites y luego planteaba elevar del 15% al 25% el porcentaje permitido.
La incorporación de estos artículos también busca dar una señal política propia, luego de que la Corte Suprema suspendiera temporalmente la derogación de la Ley de Tierras mediante una medida cautelar interina.
La estrategia de La Libertad Avanza para sostener el DNU 70/23
La modificación permitió al oficialismo reunir las 34 firmas necesarias para conseguir un dictamen de mayoría, con el respaldo del PRO y la UCR. El objetivo central es evitar que sus aliados queden obligados a acompañar el intento opositor de rechazar el decreto presidencial.
La oposición cuestionó la decisión por considerar que el Gobierno reactivó un proyecto que ya tenía media sanción del Senado y que había quedado relegado. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría en rechazo de la iniciativa libertaria.
Por su parte, representantes de Provincias Unidas impulsaron otra propuesta alternativa. El texto contempla dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, pero no respalda el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios vinculados con el Registro de la Propiedad Inmueble y un mecanismo de desalojos exprés.
La oposición busca reunir el quorum en Diputados
La sesión especial convocada para este jueves a las 14 se presenta como una prueba política para el oficialismo. De acuerdo con el relevamiento publicado por LA NACION, los impulsores de la convocatoria calculaban reunir entre 120 y 123 diputados, por debajo de los 129 necesarios para abrir el recinto.
Las negociaciones se concentraban en los bloques provinciales del norte argentino, incluidos los representantes de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, además de los diputados cordobeses de Provincias Unidas.
Ante la posibilidad de que la sesión no se concrete por falta de quorum, el oficialismo ya había convocado a otra reunión para el 21 de octubre, con una agenda que incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y otras iniciativas vinculadas con discapacidad, morosidad y vandalismo rural.