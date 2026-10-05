Cuándo es el Día de la Madre 2026: tres ideas de regalos originales con precios

Algo que las madres nunca dejarán de usar y que es un accesorio perfecto para relajar son los masajeadores. No es lo mismo ir a una sesión que tener tu propio masajeador en casa. Los precios son variados según sus características. En Mercado Libre se pueden conseguir pistolas masajeadoras entre los $32.000 y $72.000; un masajeador cervical pensado especialmente para las mamás que pasan mucho tiempo leyendo o en la computadora, por precios que van desde los $50.000 hasta los $88.000. Por último, la faja masajeadora, que puede usarse en diferentes partes del cuerpo, tiene un costo a partir de los $135.000.