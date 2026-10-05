Cuándo es el Día de la Madre 2026: tres ideas de regalos originales con precios

Resumen para apurados
- Argentina celebrará el Día de la Madre el próximo domingo 18 de octubre para agasajar a las madres en una fecha tradicionalmente fijada en el tercer domingo del mes.
- A diferencia de otros países donde se festeja en mayo, el país mantiene su propio calendario móvil y ya se difunden opciones de regalos con precios para planificar gastos.
- La celebración reactivará el consumo familiar y minorista en octubre a través de propuestas que van desde experiencias hasta tecnología y bienestar personal.
El calendario de octubre está casi definido. Después de más de un mes sin feriados nacionales, volverá a haber una fecha importante en el calendario mensual. Aunque el nuevo feriado formará un fin de semana largo, este no coincidirá con el Día de la Madre. La efeméride que celebra a las cuidadoras del hogar será en una fecha diferente.
Es imposible definir un día fijo para el Día de la Madre ya que, en Argentina, no hay una fecha inamovible, sino que se calcula según semanas. En este caso, se celebra el tercer domingo de octubre, lo que genera confusión y desconcierto entre un año y otro. Este año, la efeméride pasará a la segunda quincena del mes.
¿Cuándo será el Día de la Madre este año?
En la tercera semana del mes se celebrará el Día de la Madre. Para culminar la semana y agasajar a las madres, las familias deberán reunirse el próximo 18 de octubre. Así, restan nada menos que 13 días –dos semanas– para la gran festividad. Algunas familias e hijos ya empezaron a preparar los regalos, las actividades y las ideas para ese domingo de reuniones.
El Día de la Madre no se celebra en una misma fecha en todo el mundo, sino que Argentina tiene su fecha particular, separada del resto del calendario global. De hecho, nuestro país no se ajusta a la fecha más difundida alrededor del mundo. En la mayor parte de los países, se conmemora esta fecha especial en mayo, en el segundo domingo. Adhieren a esta fecha Estados Unidos, Brasil, Colombia, Japón, Alemania y Chile.
En otros puntos de América Latina, como México y Guatemala, el Día de la Madre tiene una fecha fija: el 10 de mayo. En el mismo mes coinciden los festejos de otros sitios. En Europa, por ejemplo, el día se celebra durante el primer domingo del mismo mes. Este es el caso de España, Portugal y Hungría. En Egipto, Líbano, Marruecos y otros países de Europa del Este, se festeja en diferentes fechas de marzo.
Tres ideas de regalos originales para mamá
Un “Día para mamá” personalizado
En vez de regalarle un objeto, un viaje o un servicio como un masaje, se puede armar una experiencia completa que incluya un desayuno preparado por sus hijos, un paseo por algún lugar que le guste, un almuerzo en familia, una actividad junto a amigas y una cena especial. Se puede acompañar de un pequeño itinerario indicando el paso a paso. No necesariamente debe llevarse a cabo durante el domingo 18.
Un masajeador
Algo que las madres nunca dejarán de usar y que es un accesorio perfecto para relajar son los masajeadores. No es lo mismo ir a una sesión que tener tu propio masajeador en casa. Los precios son variados según sus características. En Mercado Libre se pueden conseguir pistolas masajeadoras entre los $32.000 y $72.000; un masajeador cervical pensado especialmente para las mamás que pasan mucho tiempo leyendo o en la computadora, por precios que van desde los $50.000 hasta los $88.000. Por último, la faja masajeadora, que puede usarse en diferentes partes del cuerpo, tiene un costo a partir de los $135.000.
Un marco de fotos digital
Si hay una mamá que prefiere la decoración del hogar y que, sobre todo, es amante de los recuerdos, un marco de fotos digital es el regalo perfecto. Se trata de un dispositivo que presenta constantemente fotografías elegidas y que puede configurarse de diferentes modos. Tienen diferentes tamaños y cuestan entre $89.000 y $187.000 en Mercado Libre según el tamaño y el diseño.