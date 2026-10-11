Día de la Madre: la edad ya no dicta qué ponerse

Esa relación entre la ropa y el calendario comenzó a perder fuerza. Al menos así lo observa Esther Brahim, dueña de la marca de indumentaria que lleva su nombre. “Antes las mujeres se vestían de acuerdo a la edad. Hoy todo cambió, no existe edad para usar algo”, señala. Hoy las divisiones son menos estrictas y permiten que convivan diferentes edades alrededor de una misma tendencia, sin que necesariamente la interpreten de la misma manera. Las tendencias de la próxima temporada también podrán encontrarse en la nueva colección de Esther Brahim para el verano 2027.