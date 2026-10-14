El Niño en Argentina: hasta cuándo podrían durar sus efectos y qué pasará con las lluvias
Los pronósticos advierten sobre posibles cambios en las lluvias y las condiciones del verano. Los especialistas siguen de cerca la evolución del fenómeno para determinar su alcance en distintas regiones del país.
Resumen para apurados
- Meteorólogos advirtieron que El Niño alterará las lluvias en Argentina hasta el otoño de 2027 debido al calentamiento del océano Pacífico.
- El fenómeno incrementará la humedad y las tormentas, afectando principalmente al Litoral, el este del Chaco, Formosa y sectores de la región pampeana.
- Con su pico previsto entre fin de año e inicios de 2027, los especialistas actualizarán alertas ante posibles inundaciones y anomalías térmicas estivales.
El Niño genera expectativas por su posible impacto en el clima de Argentina durante los próximos meses. Los pronósticos anticipan cambios en la distribución de las lluvias, mayor humedad y condiciones favorables para el desarrollo de tormentas en distintas regiones del país. Sin embargo, la intensidad de estos efectos no será igual en todo el territorio.
Las proyecciones meteorológicas también advierten que el comportamiento del fenómeno podría influir en las condiciones del verano y extender sus consecuencias durante buena parte del próximo año. Los especialistas siguen de cerca su evolución para determinar cuánto tiempo se mantendrá activo y cuáles serán las zonas más afectadas.
Hasta cuándo podrían durar los efectos de El Niño en Argentina
El meteorólogo Marcelo Madelón señaló a Infobae que se espera que El Niño influya en las condiciones meteorológicas durante el resto de 2026 y el comienzo de 2027. Sobre la duración del fenómeno, el pronosticador del Aeropuerto de Córdoba sostuvo: “Posiblemente perdure hasta el otoño de 2027”.
En la misma línea, Cindy Fernández, de Meteored, explicó que el período de mayor intensidad se espera hacia fines de este año y durante los primeros meses del próximo.
“El pico máximo de El Niño está previsto para fin de año y comienzos del año que viene”, afirmó la especialista.
Aunque los escenarios actuales contemplan una posible continuidad de sus efectos hasta el otoño de 2027, Fernández advirtió que las proyecciones pierden confiabilidad cuanto más lejos se encuentran del período analizado. Por eso, la evolución del fenómeno deberá seguirse a través de las actualizaciones de los pronósticos.
Qué zonas de Argentina podrían tener más lluvias por El Niño
La influencia de El Niño no se distribuye de manera uniforme en todo el país. Según las proyecciones, las señales más marcadas se observarían en el norte y el centro-este de Argentina, especialmente en las provincias de la región del Litoral.
El aumento de la humedad atmosférica podría favorecer precipitaciones más frecuentes, jornadas con mayor nubosidad y episodios de tormentas.
Entre las áreas que podrían registrar más lluvias se encuentran:
- Misiones y Corrientes: forman parte de la Mesopotamia, una de las regiones donde se espera una señal más marcada del fenómeno.
- Entre Ríos y sectores de Santa Fe: podrían experimentar un incremento de las precipitaciones.
- Este de Chaco y Formosa: también se encuentran entre las zonas con perspectivas de mayor humedad y lluvias.
- Parte de la región pampeana: podría recibir la influencia del patrón de precipitaciones, aunque con diferencias según la ubicación.
Cómo podría afectar El Niño al clima durante el verano
Además de modificar el régimen de lluvias, El Niño puede influir en las condiciones atmosféricas durante los meses más cálidos. El incremento de la humedad favorece la formación de nubes y puede propiciar tormentas en determinadas zonas.
El centro y el norte del país podrían registrar más jornadas nubladas. Esto no significa que vayan a desaparecer las temperaturas elevadas, aunque la nubosidad puede moderar algunos de los extremos térmicos habituales del verano.
La evolución de las precipitaciones dependerá de cómo interactúe El Niño con otros factores meteorológicos. Por eso, no todas las provincias experimentarán necesariamente el mismo comportamiento ni la misma intensidad de los fenómenos.
Por qué es importante seguir la evolución de El Niño
El Niño es un fenómeno climático de alcance global que modifica las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial y puede alterar los patrones de circulación atmosférica. Sus efectos se manifiestan de distintas maneras según la región y la época del año.
En Argentina, una de las principales señales asociadas al fenómeno es la posibilidad de un aumento de las precipitaciones en el este y noreste del territorio. Esto vuelve especialmente importante el seguimiento de los pronósticos durante los períodos en los que se espera una mayor actividad.
Aunque los especialistas proyectan que su influencia podría extenderse hasta el otoño de 2027, la duración y la intensidad de los efectos deberán confirmarse a medida que avance la temporada. Las actualizaciones meteorológicas permitirán precisar qué regiones podrían recibir más lluvias y cómo evolucionarán las condiciones durante los próximos meses.