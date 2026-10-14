River sigue en deuda y el tiempo empieza a agotarse

Muchas emociones

El partido comenzó con emociones en las dos áreas. A los tres minutos, Lucas Suárez estuvo cerca de abrir el marcador para el local con un zurdazo desde la puerta del área que se estrelló contra el palo derecho de Santiago Beltrán. River respondió a los 10’, cuando Sebastián Driussi conectó de primera un centro de Ángel Correa, pero su remate dio en el travesaño.