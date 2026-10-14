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River sigue en deuda y el tiempo empieza a agotarse

El equipo de Ponzio igualó 1-1 con Sarmiento en Junín, después de comenzar en desventaja y conseguir la igualdad con Montiel. Sigue fuera de los playoffs y ya no puede dejar pasar más oportunidades.

MARCA INTENSA. Julián Contrera, autor del gol de Sarmiento, cubre la pelota ante el remate del “Huevo” Marcos Acuña.
MARCA INTENSA. Julián Contrera, autor del gol de Sarmiento, cubre la pelota ante el remate del “Huevo” Marcos Acuña.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate igualó 1-1 ante Sarmiento en Junín por el partido pendiente de la fecha 11 del Clausura, resultado que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación a playoffs.
  • Julián Contrera abrió el marcador para el local en el primer tiempo, mientras que Gonzalo Montiel logró la paridad definitiva en el complemento tras un gol anulado por el VAR.
  • Con solo cuatro fechas restantes en la fase regular, el Millonario acotó su margen de error y visitará este domingo a Belgrano en Córdoba con la urgencia de sumar de a tres.
Resumen generado con IA

El punto dejó un sabor amargo para un equipo que necesitaba sumar de a tres para acomodarse en el Torneo Clausura. River Plate igualó 1 a 1 con Sarmiento en Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Cuando restan apenas cuatro fechas para el final de la fase regular, el “Millonario” continúa fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y ya no tiene demasiado margen para equivocarse.

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El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tuvo que remar desde atrás y encontró en Gonzalo Montiel al autor del gol que le permitió llevarse un punto. Sin embargo, el resultado volvió a dejar en evidencia las dificultades para traducir el dominio de la pelota en una victoria, una necesidad cada vez más urgente en la recta decisiva del campeonato.

Muchas emociones

El partido comenzó con emociones en las dos áreas. A los tres minutos, Lucas Suárez estuvo cerca de abrir el marcador para el local con un zurdazo desde la puerta del área que se estrelló contra el palo derecho de Santiago Beltrán. River respondió a los 10’, cuando Sebastián Driussi conectó de primera un centro de Ángel Correa, pero su remate dio en el travesaño.

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El golpe de Sarmiento llegó a los 14 minutos. Julián Mavilla desbordó por la derecha y envió un centro bajo que Julián Contrera empujó a la red para establecer el 1-0. A partir de allí, el conjunto de Junín logró controlar buena parte del desarrollo, mientras River manejaba la pelota sin encontrar demasiados caminos para lastimar.

Thyago Ayala también tuvo protagonismo antes del descanso. A los 34’, respondió ante un intento de Tomás Galván y, en la continuidad de la jugada, interceptó un centro que buscaba a Driussi. Cuatro minutos después, volvió a controlar un remate lejano de Correa. Del otro lado, Jhon Rentería estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que pasó a centímetros del palo.

En el complemento, Beltrán debió intervenir desde el primer minuto para rechazar un remate de Santiago Salle a quemarropa. River contestó con una llegada de Correa, cuyo potente disparo dentro del área fue contenido por Ayala. El “Millonario” buscaba cambiar la historia, aunque seguía sin encontrar la precisión necesaria.

Gol anulado

A los 10 minutos llegó una jugada que pareció encaminar la reacción visitante. Montiel convirtió tras un centro de Fausto Vera, pero el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto luego de la revisión del VAR, que detectó una mano de Vera antes de enviar el centro.

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La insistencia tuvo su recompensa a los 25’. Esta vez, Montiel recibió un magnífico pase de Thiago Almada, ingresó al área y definió entre las piernas de Ayala para establecer el 1-1. River encontró así el empate que buscaba, aunque no consiguió transformarlo en una victoria.

Dos minutos después, Lautaro Pereyra estuvo cerca de marcar el segundo en su primera intervención. El juvenil sacó un potente derechazo que obligó a Ayala a realizar una gran atajada y enviar la pelota al córner.

 El empate dejó a River con la obligación de reaccionar rápidamente. Sigue fuera de los playoffs y, con cuatro jornadas por delante, cada punto que deja en el camino puede resultar determinante. La próxima prueba para el conjunto de Núñez será este domingo ante Belgrano, en Córdoba, donde el equipo de Ponzio necesitará ganar para no complicar todavía más sus aspiraciones de meterse entre los clasificados.

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