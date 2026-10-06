River quedó contra las cuerdas en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2027
El “Millonario” está a ocho puntos de los puestos de clasificación por la Tabla Anual y necesita un cierre casi perfecto. Además, todavía puede conseguir el boleto si gana el Torneo Clausura o mediante la liberación de cupos.
Resumen para apurados
- River Plate complicó su clasificación a la Copa Libertadores tras caer ante Huracán en el torneo local, quedando a ocho puntos de los cupos anuales a seis fechas del cierre.
- El equipo de Ponzio venía de tres triunfos consecutivos, pero ahora marcha décimo con 42 puntos y necesita cosechar al menos 15 de las 18 unidades restantes para aspirar a un cupo.
- Sin margen de error, el club deberá ganar casi todos sus partidos o consagrarse en el Clausura para evitar quedar marginado del principal certamen continental de cara al 2027.
La derrota frente a Huracán volvió a complicar a River en uno de sus grandes objetivos de la temporada: conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027. A falta de seis partidos, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tiene un margen de error cada vez menor.
Con la fecha 11 del Torneo Clausura prácticamente finalizada, River ocupa la décima posición de la Tabla Anual con 42 puntos en 26 encuentros. Además, tiene pendiente su compromiso frente a Sarmiento.
Actualmente está a ocho puntos y con siete equipos por delante respecto de los puestos que entregan un boleto para la próxima Libertadores. Incluso se encuentra al límite de quedar fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Qué necesita River para llegar a la Libertadores
Si se toman como referencia los 57 puntos que necesitó Argentinos Juniors para clasificarse la temporada pasada, River debería conseguir al menos 15 de las 18 unidades que le quedan en juego. Es decir, ganar cinco de sus últimos seis partidos.
Además, necesitará resultados favorables de otros equipos y que pierdan puntos algunos competidores directos, entre ellos Argentinos Juniors, Boca, Vélez e Independiente Rivadavia.
El camino restante tampoco será sencillo. River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto y Racing, mientras que deberá visitar a Sarmiento en el partido postergado, Belgrano, Boca y Aldosivi.
La Tabla Anual, de todos modos, no representa su única alternativa. Ser campeón del Torneo Clausura le garantizaría directamente la clasificación a la Libertadores. Actualmente está noveno en la Zona B y fuera de los playoffs, aunque una victoria en el encuentro pendiente lo colocaría transitoriamente entre los clasificados.
La última posibilidad pasa por la liberación de cupos si alguno de los equipos ubicados por encima suyo consigue la clasificación mediante la conquista del Clausura, la Copa Argentina o la Copa Sudamericana.
Después de tres triunfos consecutivos frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, la caída ante Huracán volvió a encender las alarmas. Ahora River deberá afrontar seis partidos prácticamente decisivos para evitar quedarse afuera de la principal competencia continental.