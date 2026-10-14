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VIDEO. Qué dijo Edith Hermida sobre los rumores de romance con Sebastián Presta

La conductora de Bendita se refirió a los rumores con su compañero de MasterChef, aseguró que el humorista la mira “con deseo” y reveló un gesto que tuvo con la mediática.

¿AMOR EN MASTERCHEF CELEBRITY? Edith Hermida habló sobre los rumores que la vinculan con Sebastián Presta.
¿AMOR EN MASTERCHEF CELEBRITY? Edith Hermida habló sobre los rumores que la vinculan con Sebastián Presta.
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Edith Hermida aclaró en Intrusos los rumores de romance con Sebastián Presta, su compañero en MasterChef Celebrity, asegurando que él es quien coquetea.
  • La conductora señaló que el humorista la hace reír pero también intentó acercarse a Marixa Balli, descartando por ahora una relación sentimental entre ambos.
  • El intercambio mediático alimenta las repercusiones del reality culinario de Telefe, manteniendo el interés sobre las dinámicas personales de sus figuras.
Resumen generado con IA

Edith Hermida rompió el silencio y habló sobre las versiones que la vinculan sentimentalmente con Sebastián Presta, su compañero en "MasterChef Celebrity" (Telefe). La conductora negó estar coqueteando con el humorista, aunque aseguró que es él quien toma la iniciativa y reconoció que algunas de sus actitudes la incomodan.

“Él me coquetea a mí”, afirmó Hermida, en diálogo con "Intrusos" (América). Luego, agregó: “Me mira con deseo, yo me doy cuenta. A mí me da vergüenza, a veces”.

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Cuando le preguntaron por sus propios sentimientos, la conductora respondió con una frase que volvió a despertar las especulaciones: “No me gusta tanto Presta. Él gusta de mí”.

Más allá de las miradas y el supuesto coqueteo, Hermida destacó una cualidad del humorista que parece valorar especialmente: “Me hace reír, que es importante”.

El gesto de Presta con Marixa Balli que despertó su reclamo

Según contó la conductora, ella no sería la única que habría despertado el interés de Presta dentro del reality. También mencionó un supuesto acercamiento con Marixa Balli, quien suele cubrir el certamen culinario para "Corta por Lozano".

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Hermida aseguró que su compañera le contó que el humorista le había regalado un chocolate, un gesto que, según remarcó, no tuvo con ella.

“Él también le está tirando tiros a Marixa Balli. Eso no da. Ella me contó que él le regaló un chocolate. ¡A mí no me regaló nada!”, expresó.

Con su habitual tono humorístico, la conductora cerró el tema con un reclamo dirigido a la mediática: “Me tiene podrida Marixa Balli porque no es la primera vez que se mete con mi estofado. ¡Basta Marixa Balli!”.

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Durante la charla, Hermida también recordó una recomendación que le hizo Marcela Tauro sobre cómo cuidar su energía sexual y aseguró que decidió ponerla en práctica.

“Hay que cuidar la energía sexual. No hay que andar regalando tu flor a todo el mundo”, sentenció.

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