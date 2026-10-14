Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity con un reproche del pasado sobre Maxi López y Mauro Icardi

El intercambio comenzó cuando la conductora se acercó al puesto de Hermida para preguntarle si alguna vez había hablado en su contra en la televisión. Sin vacilar, la panelista le recordó una actitud de su vida privada que le había molestado años atrás. “A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, disparó la concursante sin rodeos, aludiendo al momento en que Valentino, Constantino y Benedicto vistieron la indumentaria del club Newell's Old Boys, del cual Icardi es hincha.