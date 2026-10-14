Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity con un reproche del pasado sobre Maxi López y Mauro Icardi
Durante la prueba de la cinta transportadora en MasterChef Celebrity, la participante revivió una polémica de 2014 sobre los hijos de Maxi López. La respuesta de la conductora y el sorpresivo resultado de la noche.
Resumen para apurados
- Edith Hermida cruzó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity al cuestionarle en vivo por qué le ponía camisetas de Mauro Icardi a los hijos de Maxi López años atrás.
- La disputa revivió un conflicto de 2014. Nara se defendió con ironías sobre su exmarido, mientras el jurado desaprobó el plato de Hermida y la envió a la gala de eliminación.
- Hermida deberá jugarse su continuidad en la noche de última chance, mientras afianza su rol como una de las figuras más polémicas y confrontativas de la temporada del certamen.
Un tenso cruce mediático se vivió en la pantalla de MasterChef Celebrity entre la conductora del certamen, Wanda Nara, y una de las participantes más picantes de la edición, Edith Hermida. Mientras los concursantes afrontaban el exigente desafío de la cinta transportadora, Nara recorrió las estaciones de cocina para saldar cuentas pendientes con los famosos. Sin embargo, la animadora de Bendita la descolocó por completo al revivir un viejo reproche relacionado con Mauro Icardi y los tres hijos que la empresaria tuvo con su primer esposo, Maxi López.
El intercambio comenzó cuando la conductora se acercó al puesto de Hermida para preguntarle si alguna vez había hablado en su contra en la televisión. Sin vacilar, la panelista le recordó una actitud de su vida privada que le había molestado años atrás. “A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, disparó la concursante sin rodeos, aludiendo al momento en que Valentino, Constantino y Benedicto vistieron la indumentaria del club Newell's Old Boys, del cual Icardi es hincha.
Sorprendida por el planteo en medio de la competencia, Wanda Nara rechazó haber tomado esa decisión de forma unilateral y argumentó que los niños también eligen qué ropa ponerse en la convivencia cotidiana. Pese a la explicación, Edith Hermida sostuvo su postura y remarcó que el exfutbolista continuaría siendo el padre de los chicos por encima de cualquier pareja posterior.
Frente a este cuestionamiento, la conductora de MasterChef Celebrity respondió con ironía sobre su historial con su exmarido: “Si yo te cuento todas las que me hizo Maxi, vas a decir: los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta”.
La conversación continuó entre risas cuando Hermida definió a Maxi López como “piratongo”. La mediática coincidió con el diagnóstico y lanzó una picante advertencia sobre su personalidad: “Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen a mí. Porque después, ¿sabés qué pasa? Me convierto yo en pirata”. Ante la réplica de la empresaria, la periodista cerró el cruce admitiendo que la animadora era "brava igual".
El revés culinario para Edith Hermida en la noche del certamen
A pesar de convertirse en la "villana" de la velada por su estrategia al distribuir las mesadas en desventaja para compañeras como Karina Mazzocco y Julieta Nair Calvo, la jornada no terminó bien para Hermida. Al presentar su pollo con salsa agridulce, ensalada latina de tomate, palta y mango, y verduras asadas, el jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui criticó duramente la preparación. Betular le señaló que se había "engolosinado" mezclando técnicas japonesas, francesas y latinas, mientras que Botana opinó que no supo utilizar la abundancia de ingredientes.
Esta receta fallida envió a Edith Hermida a la noche de última chance, a diferencia de Alejandro Lerner, Julieta Poggio y Pablo Migliore, quienes elaboraron los mejores platos y avanzaron a la ronda de beneficios.