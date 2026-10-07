Financiamiento universitario: los gremios mantienen la marcha federal pese al fallo de la Justicia

Los gremios universitarios ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, pese al fallo de la Justicia que ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización había sido convocada antes de la resolución y los sindicatos sostienen que continuarán con el plan de lucha ante la falta de respuestas sobre salarios, becas y presupuesto para las universidades nacionales.