Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó el inmediato cumplimiento de la ley

La cautelar que ya obligaba al Gobierno a aplicar parte de la ley

Antes del nuevo fallo, el expediente ya contaba con una medida judicial relevante. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una cautelar que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles.