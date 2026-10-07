Boca y River ya tienen fecha y horario confirmados para el Superclásico: cuándo se juega
La Liga Profesional oficializó que el encuentro se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. Ambos equipos llegarán con nuevos entrenadores y la clasificación a la Copa Libertadores en juego.
Resumen para apurados
- Boca y River jugarán el Superclásico el domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera por el Clausura 2026, según confirmó oficialmente la Liga Profesional de Fútbol.
- Ambos equipos llegan con nuevos DTs (Arruabarrena y Ponzio) y tras exigentes cruces previos, mientras Boca además afronta las semifinales de la Copa Sudamericana.
- El partido será determinante en la recta final del torneo para definir las aspiraciones al título y la clasificación de ambos clubes a la Copa Libertadores 2027.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó oficialmente la programación de uno de los partidos más esperados del Torneo Clausura 2026. Boca y River se enfrentarán el domingo 1° de noviembre, a las 15, en La Bombonera, en un Superclásico que tendrá una importancia especial por la pelea en la Tabla Anual.
El encuentro se disputará en la recta final del campeonato, cuando ambos equipos buscarán sumar puntos determinantes para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores 2027 y mantenerse en la disputa por el título.
Antes del clásico, los dos tendrán compromisos exigentes. Por la fecha 14, el domingo 25 de octubre, Boca visitará a Independiente desde las 17, mientras que River recibirá a Racing a partir de las 19.15 en el Monumental.
De esta manera, ambos contarán con una semana entre sus respectivos compromisos del Clausura. Sin embargo, el calendario del “Xeneize” tendrá una exigencia adicional por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Un Superclásico con nuevos entrenadores
El último enfrentamiento entre ambos se produjo el 19 de abril, por el Torneo Apertura, cuando Boca se impuso 1-0 en el Monumental gracias a un penal convertido por Leandro Paredes.
Desde entonces, los dos clubes atravesaron cambios importantes. Claudio Úbeda y Eduardo Coudet, quienes dirigieron aquel encuentro, ya no están al frente de los equipos. Ahora los protagonistas serán Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca, y Leonardo Ponzio, conductor de River.
Además, el partido marcará el estreno en un Superclásico para varios futbolistas, entre ellos Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano.
Con el día y el horario confirmados, Boca y River ya tienen señalado en el calendario un encuentro que podría resultar decisivo para sus objetivos de fin de año.