Boca empató 2-2 con Instituto en Córdoba: polémicas, errores y una reacción inmediata de Merentiel
El “Xeneize”, que presentó una formación alternativa pensando en la Copa Sudamericana, estuvo dos veces en desventaja. En un partido cambiante, Valencia y Merentiel marcaron los goles del equipo de Arruabarrena.
Resumen para apurados
- Boca empató 2-2 ante Instituto en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, tras alinear un equipo alternativo para preservar titulares para la Copa Sudamericana.
- Instituto lideró dos veces con tantos de Alarcón y Galván, pero Boca igualó mediante Valencia y Merentiel en un encuentro marcado por controversias arbitrales.
- Aunque sumó ante el líder, Boca quedó en alerta tras la temprana lesión de Leandro Paredes, que encendió las alarmas de cara a los próximos cruces por Copa Sudamericana.
Boca empató 2-2 frente a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que presentó siete modificaciones para preservar futbolistas de cara a la Copa Sudamericana, logró recuperarse dos veces ante el líder de su grupo, aunque no consiguió llevarse los tres puntos.
El encuentro comenzó con intensidad y una polémica que abrió el marcador. A los 14 minutos, después de un tiro libre originado por una discutida infracción de Malcom Braida sobre Alex Luna, Giuliano Cerato bajó la pelota utilizando sus manos sobre Marco Pellegrino. Fernando Alarcón aprovechó la acción y sacó un potente derechazo para establecer el 1-0.
Desde el banco visitante reclamaron una revisión del VAR por la posible infracción previa, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer convalidó el tanto.
Reacción inmediata
La igualdad llegó apenas nueve minutos después. Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda y el arquero Marcos Ledesma, al intentar controlar la pelota, tropezó con un compañero y la dejó servida dentro del área chica. Enner Valencia aprovechó el error y convirtió el 1-1. El VAR revisó la jugada y confirmó que no existió infracción sobre el guardameta.
En el complemento, Instituto volvió a golpear rápidamente. A los 48 minutos, después de un córner ejecutado por Jeremías Lázaro, Jonathan Galván capturó un rebote y definió de derecha para poner nuevamente en ventaja a la “Gloria”.
Sin embargo, Arruabarrena encontró una respuesta desde el banco. A los 55 minutos ingresaron Miguel Merentiel y Leandro Paredes.
Apenas un minuto después, el delantero uruguayo recibió una habilitación de Blanco y definió de primera con la zurda para establecer el 2-2.
El tramo final dejó otra preocupación para Boca: Paredes debió abandonar el campo lesionado, apenas 16 minutos después de su ingreso. Santiago Ascacíbar ocupó su lugar.
Pese a los cambios y los intentos de ambos equipos, el marcador no volvió a modificarse. Boca rescató un punto en Córdoba, aunque terminó con una nueva inquietud física de cara a sus próximos compromisos internacionales.