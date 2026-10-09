DeportesFútbol

Boca empató 2-2 con Instituto en Córdoba: polémicas, errores y una reacción inmediata de Merentiel

El “Xeneize”, que presentó una formación alternativa pensando en la Copa Sudamericana, estuvo dos veces en desventaja. En un partido cambiante, Valencia y Merentiel marcaron los goles del equipo de Arruabarrena.

El árbitro Leandro Rey Hilfer fue protagonista a lo largo del partido.
El árbitro Leandro Rey Hilfer fue protagonista a lo largo del partido.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Boca empató 2-2 ante Instituto en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, tras alinear un equipo alternativo para preservar titulares para la Copa Sudamericana.
  • Instituto lideró dos veces con tantos de Alarcón y Galván, pero Boca igualó mediante Valencia y Merentiel en un encuentro marcado por controversias arbitrales.
  • Aunque sumó ante el líder, Boca quedó en alerta tras la temprana lesión de Leandro Paredes, que encendió las alarmas de cara a los próximos cruces por Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

Boca empató 2-2 frente a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que presentó siete modificaciones para preservar futbolistas de cara a la Copa Sudamericana, logró recuperarse dos veces ante el líder de su grupo, aunque no consiguió llevarse los tres puntos.

El encuentro comenzó con intensidad y una polémica que abrió el marcador. A los 14 minutos, después de un tiro libre originado por una discutida infracción de Malcom Braida sobre Alex Luna, Giuliano Cerato bajó la pelota utilizando sus manos sobre Marco Pellegrino. Fernando Alarcón aprovechó la acción y sacó un potente derechazo para establecer el 1-0.

Desde el banco visitante reclamaron una revisión del VAR por la posible infracción previa, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer convalidó el tanto.

Reacción inmediata

La igualdad llegó apenas nueve minutos después. Lautaro Blanco envió un centro desde la izquierda y el arquero Marcos Ledesma, al intentar controlar la pelota, tropezó con un compañero y la dejó servida dentro del área chica. Enner Valencia aprovechó el error y convirtió el 1-1. El VAR revisó la jugada y confirmó que no existió infracción sobre el guardameta.

En el complemento, Instituto volvió a golpear rápidamente. A los 48 minutos, después de un córner ejecutado por Jeremías Lázaro, Jonathan Galván capturó un rebote y definió de derecha para poner nuevamente en ventaja a la “Gloria”.

Sin embargo, Arruabarrena encontró una respuesta desde el banco. A los 55 minutos ingresaron Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

Apenas un minuto después, el delantero uruguayo recibió una habilitación de Blanco y definió de primera con la zurda para establecer el 2-2.

El tramo final dejó otra preocupación para Boca: Paredes debió abandonar el campo lesionado, apenas 16 minutos después de su ingreso. Santiago Ascacíbar ocupó su lugar.

Pese a los cambios y los intentos de ambos equipos, el marcador no volvió a modificarse. Boca rescató un punto en Córdoba, aunque terminó con una nueva inquietud física de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Temas Club Atlético Boca JuniorsInstituto Atlético Central Córdoba
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras
1

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
2

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
3

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación: crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque
4

"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
5

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
La fiesta del tenis llega a Tucumán: más de 700 jugadoras copan la provincia en el Nacional de Veteranas

La fiesta del tenis llega a Tucumán: más de 700 jugadoras copan la provincia en el Nacional de Veteranas

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: No estamos lejos

Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: "No estamos lejos"

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Comentarios