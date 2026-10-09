Boca empató 2-2 con Instituto en Córdoba: polémicas, errores y una reacción inmediata de Merentiel

Boca empató 2-2 frente a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que presentó siete modificaciones para preservar futbolistas de cara a la Copa Sudamericana, logró recuperarse dos veces ante el líder de su grupo, aunque no consiguió llevarse los tres puntos.