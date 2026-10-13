La AFA dio a conocer las designaciones para la fecha 13: ¿quiénes dirigen a Atlético Tucumán?

Resumen para apurados
- La AFA designó al árbitro Álvaro Carranza para dirigir el partido de este sábado entre Atlético Tucumán y Rosario Central en el Monumental José Fierro por la fecha 13.
- Carranza ya dirigió al Decano en dos empates previos. Suma apenas siete encuentros en Primera y estará secundado por Gabriel Chade y Adrián Franklin en el VAR.
- El encuentro representa una prueba de fuego para el juez cordobés en la máxima categoría, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.
La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 13 y quedó definido el juez para el partido de este sábado entre Atlético Tucumán y Rosario Central: el árbitro principal en el Monumental José Fierro será el cordobés Álvaro Carranza.
Carranza estará acompañado por el mundialista Gabriel Chade como primer asistente y Carlos Viglietti como segundo, mientras que Facundo Rojo Casal será el cuarto árbitro. En el VAR estará el polémico Adrián Franklin, con Mariano Ascensi en el AVAR.
Los antecedentes con el "Decano"
Para Carranza no será el debut en 25 de Mayo y Chile: ya dirigió dos veces a Atlético, ambas en el Monumental y las dos terminaron en empate:
Torneo Apertura (Fecha 16): 1 a 1 frente a Banfield.
Torneo Clausura (Fecha 1): 0 a 0 ante Independiente Rivadavia.
Pocos partidos en Primera
Aunque este fin de semana le tocó un cruce de peso en la máxima categoría, la actividad habitual de Carranza transcurre en la Primera Nacional, donde suma 19 partidos en lo que va del año. Su debut en Primera fue en abril pasado y apenas acumula siete encuentros en la división de honor.
Las autoridades para el sábado
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascensi