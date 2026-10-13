Habló Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi: "Es un momento triste"

Resumen para apurados
- Emanuel Ortega habló desde su casa tras separarse de Julieta Prandi, calificó la ruptura como un momento triste y pidió respetar su privacidad ante las cámaras.
- El músico respondió a la prensa detrás de su puerta y admitió que no está bien, en medio de versiones públicas que señalaron a supuestas terceras en discordia.
- Ortega evitó confirmar o descartar una futura reconciliación con Prandi, mientras busca frenar la exposición mediática de su vínculo y procesar el dolor personal.
Emanuel Ortega habló por primera vez después de su separación de Julieta Prandi. Tras la repercusión que generó la noticia de la ruptura, el músico respondió desde atrás de la puerta de su casa y dejó en claro que prefiere mantener en privado lo que está viviendo.
“Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, expresó en diálogo con un cronista de SQP (América).
“Estoy como puedo, no estoy bien”
Durante el breve intercambio, Ortega reconoció que atraviesa un momento complicado tras el final de su relación con la modelo. “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”, sostuvo.
El músico eligió mantener la reserva sobre su situación personal y pidió comprensión ante su decisión de no profundizar públicamente en la separación.
Consultado sobre la posibilidad de retomar la relación con Julieta, Ortega evitó dar una respuesta definitiva. De esta manera, no confirmó ni descartó una eventual reconciliación con la modelo.
El pedido de Emanuel Ortega a los periodistas
Por último, el músico aseguró que respeta el trabajo de los periodistas, aunque insistió en su deseo de que el dolor que atraviesa no se convierta en un tema de exposición mediática.
“Es algo privado entre dos personas”, afirmó, al dejar en claro que busca preservar la intimidad de la separación y evitar que el tema siga generando repercusiones públicas.