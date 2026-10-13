El comentario de Julieta Prandi que se viralizó antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Luego, amplió la situación: “Estamos juntos hace seis años con mi pareja y no sé cómo decirle a mi novio que vaya él solo, que yo ya no quiero ir. Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de que hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy”.