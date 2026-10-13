El comentario de Julieta Prandi que se viralizó antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Julieta Prandi confirmó en redes sociales su separación de Emanuel Ortega tras seis años de relación, a semanas de casarse y sin detallar los motivos de la ruptura.
- Horas antes del anuncio, la conductora debatió en radio sobre el hartazgo de visitar a los suegros, frase que el público asoció con supuestas tensiones con la familia Ortega.
- La viralización del fragmento radial incrementó las especulaciones sobre la intimidad de la pareja, mientras Prandi anticipó que mantendrá reserva y no dará entrevistas.
A menos de un mes de casarse y tras seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron. La conductora confirmó la ruptura a través de redes sociales, aunque evitó dar detalles sobre los motivos y aclaró que no haría declaraciones al respecto.
Horas antes del anuncio, la modelo había protagonizado un momento en su programa "Sarasa", que se emite por La 100. Allí leyó el mensaje de una oyente que relataba su hartazgo de visitar a sus suegros todos los domingos. Tras conocerse la separación, sus seguidores asociaron sus palabras con su propia historia personal y con la supuesta relación tirante con algunos integrantes de su familia política.
El relato sobre el hartazgo de visitar a los suegros
El segmento forma parte de una dinámica habitual del ciclo, en la que los conductores comparten situaciones cotidianas de los oyentes bajo el concepto viral de lore. En ese contexto, Prandi leyó el relato de una mujer que, según explicó, estaba cansada de visitar a sus suegros.
“Mi lore es que estoy cansada de ir a lo de mis suegros. Son divinos y todo amorosos, pero estoy harta con mayúsculas”, comenzó.
Luego, amplió la situación: “Estamos juntos hace seis años con mi pareja y no sé cómo decirle a mi novio que vaya él solo, que yo ya no quiero ir. Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de que hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy”.
El debate en el programa por las visitas familiares
Su compañera Anabella Di Francesco escuchó el relato y propuso una alternativa para resolver el problema: “Tal vez podría negociar el lapso que se quedan, porque ella habla de que son horas. Mirá, vamos, almorzamos, postre y a las tres y pico nos vamos porque tenemos otro plan”.
Santiago Calzarotto, por su parte, planteó que la visita podía tener un significado diferente para el novio. “Por ahí para él es más plan, porque vuelve a la casa de sus viejos, charla, toma unos mates. Pero ella dice: ‘Che, tengo ganas de ir a Plaza Francia’”, señaló, reprodujo el portal Infobae.
Prandi coincidió con esa perspectiva y agregó: “Sí, quiero ir al cine, no sé, cualquier cosa. Pasar el día en otro lado”.
Calzarotto profundizó la idea con una comparación sobre el tiempo que pueden llevar esas reuniones familiares: “Yo me quiero ir, agarrar el auto, agarrar la ruta y me quiero ir a visitar otra provincia, otra ciudad. Y vos me decís: ‘No, vamos media horita’, y esa media horita me arruinás el domingo”.
La conductora respondió con una frase contundente: “Te aniquila”.
El uso del celular durante las visitas también generó un intercambio. Prandi reconoció que entendía la incomodidad de la pareja frente a esa actitud: “Ese punto lo entiendo porque es remaleducado que vos estás juntándote con alguien, están en una comida y el otro está con el teléfono. A mí me dan ganas de arrancarle el teléfono y tirárselo a la mierda”.
Di Francesco, sin embargo, matizó el planteo: “Pero si se hace muy largo… Dice que no conecta con ellos”.
La frase de Prandi que sus seguidores relacionaron con la separación
Durante la conversación, la conductora también aclaró que la propuesta no consistía en ponerle un límite a la pareja, sino en darle la posibilidad de visitar a sus padres sin compañía. “Andá vos, ve con tus papás, está bien”, expresó.
Mariano Peluffo aportó el momento más cómico del segmento al imaginar qué sucedería si el novio llegara solo a la casa de sus padres y estos preguntaran por Martita, el nombre ficticio utilizado para la protagonista del relato. “¿Y no vino hoy Martita? ¿Qué pasó? ¿No la tratamos bien a Martita? ¿No cocino rico yo, que Martita no viene?”, planteó.
“Yo te dije que Martita no era para él. Y ahí empiezan los problemas”, cerró Calzarotto entre risas.
Un rato después, las palabras de Prandi cobraron relevancia cuando se conoció el comunicado en el que confirmó su separación de Emanuel Ortega. El video del programa comenzó a circular en diferentes cuentas de redes sociales y se viralizó, mientras sus seguidores vinculaban el intercambio radial con la ruptura.