Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En el mismo texto, Prandi explicó los motivos que la llevaron a hacer pública la noticia antes de que trascendieran versiones alternativas. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo. La frase surgió en medio de versiones previas sobre un vínculo tirante con sus cuñados, algo que la propia conductora había desmentido en distintas ocasiones, al tiempo que remarcaba su buena relación con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar.