Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Mariana Marx negó en televisión haber tenido un romance con Emanuel Ortega, luego de ser señalada como causante de la reciente ruptura con Julieta Prandi.
- Marx explicó que grababa un podcast en el estudio facilitado por Ana Paula Dutil cuando Prandi llegó de sorpresa. La pareja se separó a 27 días de casarse.
- El descargo público busca despejar sospechas de engaño en una separación sorpresiva, mientras se aguardan nuevas declaraciones de los protagonistas.
Mariana Marx, la mujer señalada como la supuesta tercera en discordia en la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, salió a dar su versión de los hechos y negó las versiones de un vínculo amoroso con el músico. “Es todo mentira”, afirmó.
La escritora, amiga cercana de la familia, explicó que había ido al estudio de grabación de Ortega para registrar las voces de un audiocuento o podcast con textos de su autoría. Según relató al aire de Sálvese quien pueda, el programa de América, fue Ana Paula Dutil, expareja del cantante y a quien considera “como una hermana”, quien le ofreció el espacio.
“Cuando yo fui al estudio de Emanuel, que me lo ofreció Ana Paula, que somos como hermanas, apareció de sorpresa Julieta, pero no era nada de todo lo que se dijo, que había olor a sexo y todas esas cosas. Me preguntó sobre mi libro y nada más”, contó.
Marx también rechazó que la conductora hubiera tenido una reacción de celos al encontrarla en el lugar. “Es una fantasía, cómo ella se va a poner celosa de mí”, sostuvo. Y agregó: “Ella se imaginó una historia que no es”.
Al recordar la conversación que mantuvieron, la escritora aseguró que Prandi le preguntó por su libro y comentó sobre el tono de sus textos. “Ella me dijo ‘a ver, leeme de qué escribís’, me dijo ‘qué trágico todo lo que escribís’. Yo le dije ‘tu vida también es trágica’, como haciendo un chiste”, relató.
Según su reconstrucción, el encuentro fue inesperado incluso para Ortega. “Cuando suena el timbre yo le pregunto a Emanuel quién es, ‘no sé’ me dijo él. Y cuando fue a abrir, escuché la voz de ella y entró. No la esperábamos”, explicó.
Marx dijo que le pareció que Prandi era “una muy linda mujer” y que incluso se lo hizo saber antes de retirarse: “Le dije ‘qué linda que sos’ y me fui”.
“Estaba temblando”
La escritora también contó cómo se sintió después de la situación. Cuando le escribió a Dutil para pedirle que pasara a buscarla, aseguró que estaba temblando, aunque no supo explicar el motivo.
“Cuando le mandé el mensaje a Ana Paula para que me pasara a buscar, estaba temblando. No sé qué me hizo temblar. Dije bueno, me voy, y cuando me subí al auto, Ana Paula me dijo ‘estás temblando’”, recordó.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron, 27 días después del casamiento
Julieta Prandi sorprendió este lunes por la noche al anunciar, a través de sus redes sociales, el fin de su relación con Emanuel Ortega, apenas un mes después de haberse casado con el cantante en una ceremonia íntima celebrada en el Registro Civil de San Isidro. La noticia, difundida mediante una historia de Instagram, generó repercusión inmediata.
“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora, en un mensaje que confirmó la ruptura tras un vínculo que había comenzado durante la pandemia.
En el mismo texto, Prandi explicó los motivos que la llevaron a hacer pública la noticia antes de que trascendieran versiones alternativas. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo. La frase surgió en medio de versiones previas sobre un vínculo tirante con sus cuñados, algo que la propia conductora había desmentido en distintas ocasiones, al tiempo que remarcaba su buena relación con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar.