EspectáculosFamosos

Habló Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La escritora contó cómo fue el inesperado encuentro con la modelo en el estudio de grabación.

¿HUBO INFIDELIDAD? Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
¿HUBO INFIDELIDAD? Mariana Marx, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mariana Marx negó en televisión haber tenido un romance con Emanuel Ortega, luego de ser señalada como causante de la reciente ruptura con Julieta Prandi.
  • Marx explicó que grababa un podcast en el estudio facilitado por Ana Paula Dutil cuando Prandi llegó de sorpresa. La pareja se separó a 27 días de casarse.
  • El descargo público busca despejar sospechas de engaño en una separación sorpresiva, mientras se aguardan nuevas declaraciones de los protagonistas.
Resumen generado con IA

Mariana Marx, la mujer señalada como la supuesta tercera en discordia en la relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, salió a dar su versión de los hechos y negó las versiones de un vínculo amoroso con el músico. “Es todo mentira”, afirmó.

La escritora, amiga cercana de la familia, explicó que había ido al estudio de grabación de Ortega para registrar las voces de un audiocuento o podcast con textos de su autoría. Según relató al aire de Sálvese quien pueda, el programa de América, fue Ana Paula Dutil, expareja del cantante y a quien considera “como una hermana”, quien le ofreció el espacio.

“Cuando yo fui al estudio de Emanuel, que me lo ofreció Ana Paula, que somos como hermanas, apareció de sorpresa Julieta, pero no era nada de todo lo que se dijo, que había olor a sexo y todas esas cosas. Me preguntó sobre mi libro y nada más”, contó.

Marx también rechazó que la conductora hubiera tenido una reacción de celos al encontrarla en el lugar. “Es una fantasía, cómo ella se va a poner celosa de mí”, sostuvo. Y agregó: “Ella se imaginó una historia que no es”.

Al recordar la conversación que mantuvieron, la escritora aseguró que Prandi le preguntó por su libro y comentó sobre el tono de sus textos. “Ella me dijo ‘a ver, leeme de qué escribís’, me dijo ‘qué trágico todo lo que escribís’. Yo le dije ‘tu vida también es trágica’, como haciendo un chiste”, relató.

Según su reconstrucción, el encuentro fue inesperado incluso para Ortega. “Cuando suena el timbre yo le pregunto a Emanuel quién es, ‘no sé’ me dijo él. Y cuando fue a abrir, escuché la voz de ella y entró. No la esperábamos”, explicó.

Marx dijo que le pareció que Prandi era “una muy linda mujer” y que incluso se lo hizo saber antes de retirarse: “Le dije ‘qué linda que sos’ y me fui”.

“Estaba temblando”

La escritora también contó cómo se sintió después de la situación. Cuando le escribió a Dutil para pedirle que pasara a buscarla, aseguró que estaba temblando, aunque no supo explicar el motivo.

“Cuando le mandé el mensaje a Ana Paula para que me pasara a buscar, estaba temblando. No sé qué me hizo temblar. Dije bueno, me voy, y cuando me subí al auto, Ana Paula me dijo ‘estás temblando’”, recordó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron, 27 días después del casamiento

Julieta Prandi sorprendió este lunes por la noche al anunciar, a través de sus redes sociales, el fin de su relación con Emanuel Ortega, apenas un mes después de haberse casado con el cantante en una ceremonia íntima celebrada en el Registro Civil de San Isidro. La noticia, difundida mediante una historia de Instagram, generó repercusión inmediata.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora, en un mensaje que confirmó la ruptura tras un vínculo que había comenzado durante la pandemia.

En el mismo texto, Prandi explicó los motivos que la llevaron a hacer pública la noticia antes de que trascendieran versiones alternativas. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo. La frase surgió en medio de versiones previas sobre un vínculo tirante con sus cuñados, algo que la propia conductora había desmentido en distintas ocasiones, al tiempo que remarcaba su buena relación con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Temas Julieta Prandi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El comentario de Julieta Prandi que se viralizó antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

El comentario de Julieta Prandi que se viralizó antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

Por Instagram y con mucha sinceridad: así empezó el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por Instagram y con mucha sinceridad: así empezó el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron, 27 días después del casamiento

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron, 27 días después del casamiento

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: filtraron detalles de la supuesta infidelidad a 27 días de su casamiento

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: filtraron detalles de la supuesta infidelidad a 27 días de su casamiento

Qué hacen hoy los exintegrantes de Mambrú: así cambiaron sus vidas después de la fama

Qué hacen hoy los exintegrantes de Mambrú: así cambiaron sus vidas después de la fama

Lo más popular
Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami
1

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”
2

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas
3

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
4

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial
5

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

Ranking notas premium
Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
1

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
2

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
3

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
4

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

El peso de una ausencia
5

El peso de una ausencia

Más Noticias
Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

Antes de irse de Tucumán, Los Fundamentalistas pasaron por Tafí del Valle y recibieron una bienvenida especial

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”

Girvau cruzó al abogado de la familia de Facundo Ferreira y analiza denunciarlo: “Esto no va a quedar así”

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: filtraron detalles de la supuesta infidelidad a 27 días de su casamiento

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: filtraron detalles de la supuesta infidelidad a 27 días de su casamiento

Habló Darío Giordano y desmintió las acusaciones de su hijo Valentín: ¿qué dijo?

Habló Darío Giordano y desmintió las acusaciones de su hijo Valentín: ¿qué dijo?

Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Alerta amarilla y naranja por vientos de 100 km/h, granizo y tormentas: cuáles son las provincias más expuestas este martes

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Dos tucumanos fueron involucrados en una causa por narcotráfico en Miami

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

“Súper Niño” en Tucumán: se esperan tormentas más concentradas y violentas

Comentarios