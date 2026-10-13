Por Instagram y con mucha sinceridad: así empezó el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El inicio del amor para Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En septiembre de 2020 Prandi y Ortega anunciaron públicamente que habían empezado un romance. De inmediato las cámaras buscaron sus rostros y, los micrófonos, sus voces. En una serie de notas, Ortega contó cómo vivió los inicios de su relación, que empezó gracias a las redes sociales y las llamadas telefónicas. “Nos conocimos como quizás hoy se conocen todos los millennials, aunque nosotros no lo somos. Yo le escribí, vi una foto de ella que me habló y le mandé algo, sin ánimos de nada en particular”, contó en un móvil para Puroshow.