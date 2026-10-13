Por Instagram y con mucha sinceridad: así empezó el amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron en Buenos Aires a solo 27 días de casarse, tras seis años de relación, en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad.
- El romance surgió en 2020 mediante Instagram, tras la separación de Ortega de Ana Paula Dutil y la traumática salida de Prandi de su matrimonio con Claudio Contardi.
- El sorpresivo desenlace reactiva la atención mediática sobre la pareja y anticipa derivaciones públicas respecto a los motivos que desencadenaron el temprano divorcio.
Uno de los casamientos que más dio de qué hablar en los últimos meses fue el de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. A días de dar el “sí” en el altar, la actriz informó que se separó del cantante y compositor, con quien tuvo una relación de seis años. Aunque circulan rumores sobre una supuesta infidelidad, la historia empezó como si se tratara de un amor destinado a prevalecer por los años o, cuanto menos, así lo contaban.
En 2018, con diferentes situaciones, ambos terminaron sus relaciones luego de años. Ortega se separó de la modelo Ana Paula Dutil, aunque su familia nunca cortó el vínculo con ella. Estuvieron juntos por más de 20 años y como fruto de la relación tuvieron dos hijos. El mismo año, Prandi salía del tortuoso vínculo en el que había estado sometida a Claudio Contardi. El divorcio incluyó una denuncia por violencia de género y una declaración abierta que conmocionó al mundo del espectáculo.
El inicio del amor para Julieta Prandi y Emanuel Ortega
En septiembre de 2020 Prandi y Ortega anunciaron públicamente que habían empezado un romance. De inmediato las cámaras buscaron sus rostros y, los micrófonos, sus voces. En una serie de notas, Ortega contó cómo vivió los inicios de su relación, que empezó gracias a las redes sociales y las llamadas telefónicas. “Nos conocimos como quizás hoy se conocen todos los millennials, aunque nosotros no lo somos. Yo le escribí, vi una foto de ella que me habló y le mandé algo, sin ánimos de nada en particular”, contó en un móvil para Puroshow.
El cantante también comentó que, entonces, ella no sabía quién era él. Su primer encuentro fue al regreso de él a Buenos Aires. Pese a que desembarcó de un avión a las 3 de la madrugada, eligieron verse en ese instante. En una entrevista con la revista Caras, retomó el mensaje que le había dejado la foto de Prandi que lo motivó a escribirle. “Después, ella me dijo: ‘Esa foto fue en un momento crucial y tal vez fue eso lo que viste’”.
En Intrusos, la pareja hizo una de sus primeras apariciones públicas. Él, acostumbrado a mantener un perfil más bajo, se enfrentó a la constante exposición que venía a colación del conflicto de Prandi con Contardi. En ese momento indicó que la persecución de la prensa era “un precio muy bajo a pagar” por estar en pareja con la actriz.
La versión de Julieta Prandi del inicio de su relación con Ortega
Luego, en “La Peña de Morfi”, Prandi también habló del inicio de su relación. Según declaró, se enamoró de Ortega porque uno de sus dones era “escuchar mucho”. Es que los primeros contactos habían sido, además de Instagram, por llamadas. “Estábamos en diferentes ciudades, así que la conversación fue todo entre nosotros”, dijo.
También aseguró que el postureo y la preocupación por las apariencias nunca fueron necesarios entre ellos. “Lo que nos pasó fue conocernos un poco sin la careta, contarle un poco de mi vida, que él me cuente un poco de la suya y fue así, me sentí cómoda sin haberlo visto”, reveló.
Al contrario de lo que había declarado Ortega en Puroshow, Prandi se sinceró más tarde en otra entrevista para Clarín. “Honestamente, de chiquita me gustaba”, dijo sobre el cuarto hijo de “Palito” Ortega. Finalmente, en septiembre de este año se casaron, en medio de una discusión en la que la familia Ortega reivindicó el lugar que nunca dejó de ocupar Dutil entre ellos.