Los últimos minutos, el nuevo desafío de Atlético Tucumán

Sin embargo, la preocupación se extendió en el siguiente compromiso como local, contra Barracas. En el medio, paradójicamente, Atlético había conseguido empatarle sobre la hora a Independiente Rivadavia con un gol de Alexis Canelo y también había perdido en su visita a Aldosivi. Aunque aquel tanto del “Tiburón” llegó durante el segundo tiempo, la derrota también resultaba hasta cierto punto entendible: el equipo había disputado su tercer partido en nueve días y que se hubiera quedado sin energías después del éxtasis por la Copa Argentina tenía sentido.