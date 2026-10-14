El “megadecreto” de Milei afronta una sesión decisiva en Diputados

La Cámara de Diputados será escenario mañana de una disputa que podría definir la continuidad de una de las principales herramientas de la gestión de Javier Milei. Desde las 14, la oposición intentará rechazar el DNU 70/2023, pieza central del programa de desregulación económica del Gobierno. Sin embargo, antes de discutir su contenido deberá superar una prueba decisiva: reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión. El oficialismo, mientras tanto, busca impedir que se alcance ese número.
La convocatoria, impulsada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, junto con otros legisladores, tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024. Por eso, una decisión en el mismo sentido por parte de Diputados completaría el procedimiento previsto por la Ley 26.122 para dejarlo sin vigencia, sin afectar los derechos adquiridos durante su aplicación. No se trata, entonces, de una discusión meramente simbólica, sino de una votación con posibles consecuencias concretas sobre las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Según distintos relevamientos parlamentarios, la oposición contaría con entre 112 y 120 diputados dispuestos a participar, aunque las negociaciones continúan. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas impulsan la convocatoria. Las posiciones de los bloques provinciales y dialoguistas serán determinantes.
El escenario cambió después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La resolución, dictada el 9 de octubre, restableció cautelarmente las restricciones a la adquisición de campos por extranjeros, aunque dejó pendiente una definición sobre la constitucionalidad de la disposición.
La derogación de la Ley de Tierras era uno de los argumentos opositores para sumar respaldos, pero el fallo le permitió al oficialismo cuestionar la necesidad de rechazar la totalidad del decreto. Pese a ello, los bloques convocantes mantienen su intención de llevarlo al recinto.
Estrategia oficialista
En paralelo, La Libertad Avanza convocó para hoy, a las 16, una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí se abordará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado en agosto y propone modificar las leyes de Expropiaciones y Regularización Dominial.
El oficialismo busca retomar la discusión sobre la compra de tierras rurales por extranjeros, un tema que quedó fuera del proyecto durante su tratamiento en el Senado. En aquella oportunidad, el Gobierno había propuesto elevar del 15% al 25% el límite de titularidad extranjera por provincia, pero la resistencia de gobernadores y bloques aliados impidió alcanzar un acuerdo. Ahora, La Libertad Avanza intenta negociar una nueva redacción que permita atender esos reclamos y evitar que sus aliados acompañen el rechazo del DNU.
La estrategia también contempla una nueva sesión especial, convocada por La Libertad Avanza para el miércoles 21 de octubre, a las 12.
Otros temas
La convocatoria de mañana incluye un proyecto sobre endeudamiento familiar, con un dictamen de mayoría y dos de minoría. Entre las propuestas figura un programa de alivio financiero para familias con deudas originadas en consumos esenciales, que contempla mecanismos de refinanciación y protección frente a determinadas acciones de cobro.
El tercer punto será la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa busca extender la vigencia del régimen aprobado por el Congreso, en medio de las discusiones sobre su implementación y financiamiento.