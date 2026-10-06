El Gobierno nacional alertó sobre los cambios que provocaría la derogación del DNU 70/23

El objetivo de los impulsores es avanzar con el rechazo del DNU en su totalidad. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados todavía no se había pronunciado en el mismo sentido. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras es el mecanismo que determina la derogación de un decreto de necesidad y urgencia.