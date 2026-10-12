Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron, 27 días después del casamiento

La historia de amor entre Prandi y Ortega había comenzado en 2020, en plena pandemia, a partir de un mensaje que el músico le envió por Instagram luego de ver una fotografía de unas vacaciones en Cuba. “Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, había contado la conductora meses atrás, en una entrevista televisiva. Según su relato, antes de responder había verificado que se tratara realmente del perfil del cantante.