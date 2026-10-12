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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron, 27 días después del casamiento

A menos de un mes de su casamiento con el cantante, la animadora sorprendió al publicar un comunicado con su separación.

La interna familiar que quedó bajo la lupa tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi
La interna familiar que quedó bajo la lupa tras el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Prandi anunció este lunes en redes su separación de Emanuel Ortega tras 27 días de casados en San Isidro, alegando diferencias en acuerdos de pareja no negociables.
  • La pareja inició su romance virtual en 2020 durante la pandemia y formalizó su matrimonio el pasado 15 de abril en una ceremonia íntima con familiares cercanos.
  • La sorpresiva ruptura trunca planes conjuntos como su luna de miel en Miami y desata especulaciones en el espectáculo sobre los motivos del fin del matrimonio.
Resumen generado con IA

Julieta Prandi sorprendió este lunes por la noche al anunciar, a través de sus redes sociales, el fin de su relación con Emanuel Ortega, apenas un mes después de haberse casado con el cantante en una ceremonia íntima celebrada en el Registro Civil de San Isidro. La noticia, difundida mediante una historia de Instagram, generó repercusión inmediata.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora, en un mensaje que confirmó la ruptura tras un vínculo que había comenzado durante la pandemia.

En el mismo texto, Prandi explicó los motivos que la llevaron a hacer pública la noticia antes de que trascendieran versiones alternativas. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo. La frase surgió en medio de versiones previas sobre un vínculo tirante con sus cuñados, algo que la propia conductora había desmentido en distintas ocasiones, al tiempo que remarcaba su buena relación con sus suegros, Palito Ortega y Evangelina Salazar.

El anuncio de ruptura ocurrió un mes después del casamiento en el Registro Civil de San Isidro

Prandi agregó una reflexión sobre los límites dentro de una pareja, en una frase que dejó entrever que existieron puntos de conflicto no resueltos. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, señaló. Cerró el comunicado con un pedido explícito de respeto hacia la decisión tomada: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

La separación llega apenas semanas después de que la pareja formalizara su matrimonio, el 15 de abril, en una ceremonia que reunió a 36 invitados y que ambos decidieron mantener en reserva hasta último momento. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, además de Martín Ortega, el único de los hermanos del cantante que asistió al evento.

La historia de amor entre Prandi y Ortega había comenzado en 2020, en plena pandemia, a partir de un mensaje que el músico le envió por Instagram luego de ver una fotografía de unas vacaciones en Cuba. “Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, había contado la conductora meses atrás, en una entrevista televisiva. Según su relato, antes de responder había verificado que se tratara realmente del perfil del cantante.

El vínculo entre ambos se inició en 2020 mediante mensajes en la red social Instagram durante la pandemia

El vínculo se consolidó a partir de conversaciones diarias que se extendieron durante dos meses, en un momento en el que Prandi atravesaba una etapa personal compleja, tras dejar el hogar que compartía con su expareja y mudarse con sus hijos a un departamento alquilado, mientras enfrentaba un proceso judicial. El primer encuentro presencial entre ambos ocurrió el 13 de agosto de 2020. “Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, había recordado la conductora sobre aquel momento.

A lo largo de los años, la pareja mantuvo un perfil bajo en cuanto a la exposición pública de su relación, aunque compartió algunos hitos con sus seguidores. Uno de ellos coincidió con el quinto aniversario del vínculo, jornada en la que además se conoció la condena contra Claudio Contardi, expareja de Prandi, por abuso sexual agravado. “Hoy cumplimos cinco años, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”, había dicho la conductora en esa oportunidad.

Tras la boda en el Registro Civil, ambos habían dado su primera entrevista como matrimonio, en la que destacaron el carácter íntimo de la celebración. “Estamos muy bien, muy contentos. Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron”, había señalado Prandi en ese momento, mientras que Ortega había bromeado sobre el arroz recibido a la salida de la ceremonia y agradecido el acompañamiento de los presentes.

La pareja tenía previsto viajar de luna de miel a Miami después de los premios Martín Fierro, realizados el 6 de octubre. Hasta el momento, ninguno de los dos brindó declaraciones adicionales sobre las razones puntuales de la ruptura, que se conoció apenas semanas después de haber formalizado la relación ante la ley.


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