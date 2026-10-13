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Este sábado, LA GACETA te regala una revista especial por la histórica visita del Papa León XIV

Se trata de una publicación exclusiva de 32 páginas a todo color y en papel ilustración, pensada como una pieza de valor permanente para guardar y recordar.

Este sábado, LA GACETA te regala una revista especial por la histórica visita del Papa León XIV
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA entregará gratis este sábado en Tucumán una revista especial con su edición impresa por la histórica visita pastoral del Papa León XIV a la Argentina.
  • La edición de 32 páginas a color aborda la trayectoria del Pontífice, el legado de visitas papales previas y el vínculo histórico entre Argentina y el Vaticano.
  • Concebida como una pieza de colección para los hogares, el medio sugiere a los lectores reservar el ejemplar con anticipación ante la alta demanda esperada.
Resumen generado con IA

Con motivo de la histórica visita pastoral del Papa León XIV a la República Argentina, LA GACETA presentará este sábado 31 de octubre una publicación exclusiva de colección. Los lectores recibirán DE REGALO, junto con la edición impresa del diario, una revista especial dedicada a repasar la vida, el pensamiento y el impacto de la llegada del Pontífice al país.

La edición especial cuenta con 32 páginas a todo color, impresa en papel ilustración de 90 gramos, diseñada para convertirse en un recuerdo histórico de valor permanente para los hogares tucumanos.

Un contenido completo y de profundo valor histórico

Bajo el título "Bienvenido León XIV: El Papa de corazón misionero", la revista propone un recorrido integral organizado en tres grandes ejes temáticos:

Perfil y trayectoria: Un análisis detallado sobre la vida del Pontífice, sus principales ejes teológicos y la trascendencia de su llegada a la Argentina.

Memoria y legado: Un emotivo repaso por el recuerdo de las históricas visitas de Juan Pablo II, el legado de Francisco y la reconstrucción del vínculo histórico entre la Argentina y el Vaticano.

Fe y cultura: Un espacio dedicado a las expresiones de la fe popular, con entrevistas a destacados referentes del pensamiento, la cultura y la teología.

¿Cómo conseguirla?

La revista acompañará la edición impresa de LA GACETA este sábado 31 de octubre de manera completamente gratuita. Se recomienda a los lectores encargar con anticipación el ejemplar a su canillita de confianza para no quedarse sin esta pieza histórica de colección.

Esta nota es de acceso libre.
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