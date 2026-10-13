Jaldo celebró el recital de Los Fundamentalistas en Tucumán y lanzó: “Estamos todos ricoteros”

Ante la prensa, el gobernador reconoció que la decisión de autorizar un evento de esas características requirió un análisis previo, debido a la magnitud de la convocatoria y a los desafíos que implica garantizar la seguridad y la atención sanitaria de los asistentes. Según señaló, era la primera vez que recordaba que se realizaba en Tucumán un espectáculo de este tipo.