Jaldo celebró el recital de Los Fundamentalistas en Tucumán y lanzó: “Estamos todos ricoteros”
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo celebró el recital de Los Fundamentalistas ante 50.000 personas este fin de semana en el Hipódromo de Tucumán por su impacto y óptima organización.
- La autorización del show generó dudas previas por los desafíos de seguridad y sanidad, pero el Gobierno coordinó un operativo integral con organizadores y áreas públicas.
- El evento posiciona a Tucumán como plaza para espectáculos masivos, impulsando una agenda cultural que dinamice el turismo, la hotelería y la gastronomía en temporadas bajas.
El recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo dejó una frase de Osvaldo Jaldo que resumió el clima del fin de semana. “Estamos todos ricoteros”, bromeó el gobernador al referirse al espectáculo que convocó a más de 50.000 personas y que, según destacó, puso a la provincia en el centro de la escena nacional.
Ante la prensa, el gobernador reconoció que la decisión de autorizar un evento de esas características requirió un análisis previo, debido a la magnitud de la convocatoria y a los desafíos que implica garantizar la seguridad y la atención sanitaria de los asistentes. Según señaló, era la primera vez que recordaba que se realizaba en Tucumán un espectáculo de este tipo.
“Muchos tucumanos no esperaban que eso ocurra acá”, sostuvo al recordar las dudas que habían surgido antes del recital. Incluso, señaló que había quienes advertían sobre la posibilidad de que se produjeran problemas, como había ocurrido en otros lugares.
Sin embargo, el mandatario aseguró que el Gobierno trabajó con los organizadores y los funcionarios de distintas áreas para garantizar las condiciones necesarias. La planificación, explicó, no se limitó al interior del predio, sino que también contempló el movimiento de las personas que llegaban a la provincia para asistir al show.
Tucumán, sede de grandes espectáculos
Jaldo destacó que el recital convirtió a Tucumán durante el fin de semana en un punto de referencia para los espectáculos a nivel nacional. Según indicó, llegaron asistentes de casi todas las provincias del país, lo que generó un importante movimiento de personas y actividades vinculadas al turismo.
“Había una logística, había una organización”, remarcó. Consideró, además, que el desarrollo del evento demostró la capacidad de articulación entre el sector público y el privado para recibir convocatorias multitudinarias.
En ese sentido, sostuvo que la experiencia dejó en evidencia que Tucumán puede consolidarse como una plaza importante para este tipo de propuestas. También destacó la necesidad de sostener una agenda de actividades que contribuya a dinamizar la economía local.
El impacto en el turismo
Durante la conferencia, el mandatario también puso el foco en el papel del sector privado, especialmente de los hoteles, restaurantes y otras actividades vinculadas directa o indirectamente con el turismo.
Jaldo señaló que estos sectores necesitan eventos que favorezcan la ocupación y les permitan afrontar sus costos de funcionamiento, particularmente durante las temporadas de menor actividad.
“Son ellos quienes tienen que bregar por realizar actividades o acompañar actividades para que sus hoteles puedan tener una ocupación que les permita funcionar y mantener sus costos fijos en épocas de mínima”, afirmó.