EspectáculosGuía para salir

¿El pogo más grande del mundo? “Ji ji ji” coronó la histórica noche de Los Fundamentalistas en Tucumán

Anoche, miles de personas coparon el Hipódromo. Hubo homenajes al Indio Solari, una previa solidaria y fuegos artificiales para el cierre. La pasión ricotera se hizo cuerpo en una jornada que terminó sin incidentes.

EL INDIO, EN LAS PANTALLAS. La imagen de Solari acompañó ''Encuentro con un ángel amateur'', uno de los momentos más emotivos del recital. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
EL INDIO, EN LAS PANTALLAS. La imagen de Solari acompañó ''Encuentro con un ángel amateur'', uno de los momentos más emotivos del recital. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Fundamentalistas convocaron a cerca de 50.000 personas en el Hipódromo de Tucumán el sábado 10 de octubre para celebrar la misa ricotera con clásicos del Indio Solari.
  • El show incluyó apariciones virtuales de Solari, una colecta de alimentos y un operativo de seguridad de 600 policías que permitió finalizar la jornada masiva sin incidentes.
  • La banda desestimó rumores de retiro y ratificó la continuidad de estos multitudinarios encuentros, consolidando la vigencia intergeneracional del fenómeno ricotero en el país.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

“Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión”, cantaron miles de personas cuando sonaron los primeros acordes de “Mariposa Pontiac”. Eran cerca de las 21.30 del sábado y el Hipódromo de Tucumán estallaba con voces, brazos en alto y saltos al ritmo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Después de horas de espera, comenzaba la "misa ricotera".

Sobre el escenario, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto se repartían las guitarras y las voces, mientras Pablo Sbaraglia sumaba teclados, guitarra y voz. Los coros de Deborah Dixon y Luciana Palacios se mezclaban con el bajo de Fernando Nalé, la batería de Ramiro López Naguil y los vientos de Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita.

BALTASAR COMOTTO EN ESCENA. El guitarrista y cantante fue uno de los protagonistas de la noche junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA BALTASAR COMOTTO EN ESCENA. El guitarrista y cantante fue uno de los protagonistas de la noche junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA

Con cada canción, crecían los pogos, se perdían zapatillas y se agitaban remeras, y las banderas sobre la multitud que, según estimaciones, reunió entre 40.000 y 50.000 personas. En las pantallas, la imagen del Indio Solari acompañó distintos temas, mientras algunos seguidores cantaban y otros se emocionaban hasta las lágrimas.

Ante la euforia del campo, Pablo dejó un mensaje que resonó entre los rumores sobre una despedida definitiva: “Esto nos hace bien, a ustedes y a nosotros, así que sigamos encontrándonos”. Ya cerca del final, Gaspar agradeció al público y pidió: “Demostremos que somos un público respetable y bueno”. Después anunció la última canción, “Ji ji ji”, estaría a cargo del “Míster”, como llamó al Indio.

SIGAMOS ENCONTRÁNDONOS. Pablo Sbaraglia dejó un mensaje para el público en medio de los rumores sobre el futuro de la banda. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA SIGAMOS ENCONTRÁNDONOS. Pablo Sbaraglia dejó un mensaje para el público en medio de los rumores sobre el futuro de la banda. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA

Rock y solidaridad

Las puertas del Hipódromo abrieron a las 17, con canciones de Fito Páez, Los Piojos, Intoxicados y Flema como banda sonora de la previa. Llegaron grupos de amigos y seguidores de distintas provincias, muchos en colectivos que esperaban afuera para emprender el regreso tras el recital.

Entre los puestos de comida y merchandising, también hubo una colecta solidaria. Hugo Heredia contó que, junto con Rasuk Producciones, reunieron alimentos no perecederos para cocinas comunitarias de la periferia del Gran San Miguel de Tucumán, que asisten a familias y niñeces. La iniciativa también impulsa huertas y proyectos educativos y ambientales. En el show anterior de Dillom recolectaron más de 500 kilos.

“La música nos une, la solidaridad nos mueve”, resumió Heredia.

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Amigos, viajes y encuentro

Para Joaquín Olivos, de 25 años, era la primera vez que veía a Los Fundamentalistas en vivo. Empezó a escuchar la banda por sus amigos, entre conversaciones y discusiones sobre qué canción o disco era mejor. Esta vez viajaron juntos desde Salta. “Estamos todos, no falta ninguno”, contó sobre el grupo.

Matías Fernández, de 30 años, descubrió la música del Indio a los 17, mientras trabajaba en una radio. Sus compañeros mayores que él, le contaban historias de los recitales de los años 90. “Me hubiera gustado pagar una entrada de cinco pesos para ver al Indio, Los Piojos y Bersuit en una misma noche”, recordó.

Constanza Tío Vallejo, de 47 años, sigue a Los Redondos desde la secundaria. Para ella, el ritual empieza mucho antes de que la banda suba al escenario: “Vivir la previa, encontrarse con amigos y con gente con la que coincidís en todo es algo más allá de lo normal”, describió.

EL POGO MÁS ESPERADO. ''Ji ji ji'' desató el estallido final en el Hipódromo, entre saltos, cánticos y fuegos artificiales. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA EL POGO MÁS ESPERADO. ''Ji ji ji'' desató el estallido final en el Hipódromo, entre saltos, cánticos y fuegos artificiales. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA

Fuegos de octubre

Durante el show sonaron “Nadie es perfecto”, “El pibe de los astilleros”, “Gualicho”, “Un ángel para tu soledad” y “Todo un palo”, entre otros clásicos. En las pantallas, los hologramas del Indio Solari acompañaron canciones como “Un ángel para tu soledad” y “Encuentro con un ángel amateur”. 

Mientras algunos saltaban en los pogos y agitaban sus banderas, otros no podían contener las lágrimas. La emoción atravesó el campo tanto como los cantos y los saltos. En medio de esa intensidad, Sbaraglia vio a una persona con una bengala encendida y reaccionó: “No, no, no. Apagá eso”, pidió. 

CIERRE. Entre banderas, emoción y fuegos artificiales, el Hipódromo fue escenario de una noche multitudinaria. CIERRE. Entre banderas, emoción y fuegos artificiales, el Hipódromo fue escenario de una noche multitudinaria.

El punto culminante llegó con “Ji ji ji”, la canción de Los Redondos que dio origen al ritual conocido como el “pogo más grande del mundo”. A ambos lados del escenario, los fuegos artificiales iluminaron el cielo y acompañaron los últimos acordes. Entre banderas, abrazos y voces que seguían cantando, la noche terminó con una postal a la altura de la espera: Tucumán saltando bajo los fuegos de octubre.

FUEGOS. El cierre llegó con fuegos artificiales a ambos lados del escenario. FUEGOS. El cierre llegó con fuegos artificiales a ambos lados del escenario.

“El Indio me lleva hasta Tucumán”: fanáticos de todo el país viajan para el recital de Los Fundamentalistas

“El Indio me lleva hasta Tucumán”: fanáticos de todo el país viajan para el recital de Los Fundamentalistas

Un operativo para la multitud

El operativo de seguridad comenzó a la medianoche del sábado y contó con más de 600 efectivos, según informó a LA GACETA el comisario general Eduardo Luna, jefe de la Unidad Regional Capital. Tras el recital, el personal acompañó al público hasta los colectivos y realizó tareas preventivas.

UN OPERATIVO MULTITUDINARIO. Más de 600 efectivos participaron del despliegue de seguridad. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA UN OPERATIVO MULTITUDINARIO. Más de 600 efectivos participaron del despliegue de seguridad. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA

“Todo finalizó muy bien y en orden. Estamos muy conformes, con la cantidad de personas que eran no esperábamos que saliera tan bien”, evaluó Luna. También destacó las tareas de limpieza que permitieron dejar el predio en condiciones.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánHipódromo de TucumánCarlos "Indio" SolariArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Fundamentalistas en Tucumán: dónde pararán los colectivos que lleguen de todo el país

Los Fundamentalistas en Tucumán: dónde pararán los colectivos que lleguen de todo el país

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

“El Indio me lleva hasta Tucumán”: fanáticos de todo el país viajan para el recital de Los Fundamentalistas

“El Indio me lleva hasta Tucumán”: fanáticos de todo el país viajan para el recital de Los Fundamentalistas

Hoteles completos, operativo de ingreso y horarios: así espera Tucumán a Los Fundamentalistas

Hoteles completos, operativo de ingreso y horarios: así espera Tucumán a Los Fundamentalistas

Los Fundamentalistas, Abel Pintos y Karina: qué hacer este finde largo en Tucumán

Los Fundamentalistas, Abel Pintos y Karina: qué hacer este finde largo en Tucumán

Lo más popular
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
2

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas
3

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí
4

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

La confianza no posa para las fotos
5

La confianza no posa para las fotos

Ranking notas premium
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
2

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
3

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo
4

Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí
5

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

Más Noticias
El crudo relato del hijo de Romina Yan sobre el infierno que vivió con su papá y por qué se sacó el apellido Giordano

El crudo relato del hijo de Romina Yan sobre el infierno que vivió con su papá y por qué se sacó el apellido Giordano

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras el duro testimonio de su nieto: “Tienen toda mi admiración”

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras el duro testimonio de su nieto: “Tienen toda mi admiración”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

Hay alerta amarilla por nevadas en tres provincias y tormentas fuertes para el feriado del lunes

Hay alerta amarilla por nevadas en tres provincias y tormentas fuertes para el feriado del lunes

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 11 de octubre: no salgas sin paraguas

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

Solicitan al PE informes por la contaminación cloacal del Salí

Comentarios