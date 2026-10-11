¿El pogo más grande del mundo? “Ji ji ji” coronó la histórica noche de Los Fundamentalistas en Tucumán

Ante la euforia del campo, Pablo dejó un mensaje que resonó entre los rumores sobre una despedida definitiva: “Esto nos hace bien, a ustedes y a nosotros, así que sigamos encontrándonos”. Ya cerca del final, Gaspar agradeció al público y pidió: “Demostremos que somos un público respetable y bueno”. Después anunció la última canción, “Ji ji ji”, estaría a cargo del “Míster”, como llamó al Indio.