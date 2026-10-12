Los Fundamentalistas en Tucumán: cuántas personas necesitaron asistencia médica durante el recital

Resumen para apurados
- El recital de Los Fundamentalistas en Tucumán dejó 148 asistencias médicas el sábado, en un Hipódromo colmado por más de 50.000 personas.
- El Ministerio de Salud desplegó 80 agentes con tres puestos y un hospital móvil; la mayoría de los casos fueron leves, pero seis requirieron derivación.
- El operativo coordinado con el 107 y Cruz Roja garantizó una respuesta rápida ante emergencias, marcando un estándar para futuros eventos masivos locales.
El recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo convocó a más de 50.000 personas y requirió la intervención de los equipos sanitarios en 148 casos. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública, que desplegó más de 80 agentes para cubrir las necesidades médicas durante el espectáculo.
De acuerdo con el balance oficial, los tres puestos de atención instalados dentro del predio concentraron 123 asistencias, mientras que otras 25 personas fueron atendidas en el hospital de campaña montado para la ocasión.
El puesto sanitario número uno registró la mayor cantidad de consultas, con 67 pacientes. En el segundo se atendió a 29 personas y en el tercero, a otras 27. A su vez, seis pacientes que ingresaron al hospital de campaña debieron ser derivados a hospitales de mayor complejidad.
Para responder a las distintas situaciones, el operativo contó con médicos, enfermeros, ambulancias asistidas y personal destinado a tareas de logística y organización. En total, 60 agentes cumplieron funciones asistenciales y más de 20 participaron en tareas de apoyo.
La cobertura fue coordinada por la Dirección General de Gestión Sanitaria, junto con el Hospital Móvil, el Sistema de Emergencias 107, profesionales de los hospitales Padilla, Avellaneda y Centro de Salud, y equipos de la Cruz Roja.
El despliegue sanitario comenzó el viernes con la instalación del Hospital Móvil y continuó el sábado, durante el recital, con los puestos de atención distribuidos estratégicamente dentro del Hipódromo para facilitar la asistencia a los miles de espectadores.