Lamolina rompió el silencio: negó que un celular haya cambiado su fallo en el escándalo de Floresta

En un primer momento, el juez interpretó que Zafarana se había arrojado con fuerza excesiva sobre la línea del área, por lo que cobró penal y lo expulsó por juego brusco grave. Sin embargo, Méndez le planteó dudas por la posición y el ángulo que tenía, y Lamolina decidió acompañar su criterio: él llegaba desde atrás de la jugada, mientras que el asistente tenía una ubicación privilegiada para definir si la acción fue dentro o fuera.