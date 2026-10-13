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Lamolina rompió el silencio: negó que un celular haya cambiado su fallo en el escándalo de Floresta

Según el juez, el penal en All Boys-Godoy Cruz se anuló porque su asistente vio la infracción fuera del área. El partido estuvo detenido 23 minutos.

CELUVAR. Integrantes de All Boys intentan mostrarle a Nicolás Lamolina la jugada en un teléfono; el árbitro aseguró que evitó mirarla.
CELUVAR. Integrantes de All Boys intentan mostrarle a Nicolás Lamolina la jugada en un teléfono; el árbitro aseguró que evitó mirarla.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Nicolás Lamolina negó haber anulado un penal por ver un celular en All Boys-Godoy Cruz; aclaró que corrigió el fallo por indicación de su asistente tras la polémica en Floresta.
  • La jugada desató la invasión del campo y protestas donde le exhibieron un teléfono al juez. El partido estuvo parado 23 minutos y el DT de All Boys resultó expulsado.
  • El árbitro elevará un informe al Tribunal de Disciplina sobre las personas que ingresaron con celulares, en un hecho insólito que golpea la credibilidad del arbitraje local.
Resumen generado con IA

Con el penal ya sancionado e Iván Zafarana expulsado, Nicolás Lamolina caminó hacia su asistente para despejar una duda. En ese trayecto, el partido entre All Boys y Godoy Cruz se descontroló: el banco local invadió el campo y el defensor, ex San Martín, apareció con un celular que mostraba la imagen congelada de la infracción.

Tras el 0-0 en Floresta, el árbitro dio su versión en La Noche, de TyC Sports, y negó haber mirado la pantalla. Según explicó, dejó sin efecto el penal para el "Tomba", sancionado a los 43 minutos del segundo tiempo, porque su asistente Agustín Méndez le aseguró que el contacto se había producido fuera del área.

En un primer momento, el juez interpretó que Zafarana se había arrojado con fuerza excesiva sobre la línea del área, por lo que cobró penal y lo expulsó por juego brusco grave. Sin embargo, Méndez le planteó dudas por la posición y el ángulo que tenía, y Lamolina decidió acompañar su criterio: él llegaba desde atrás de la jugada, mientras que el asistente tenía una ubicación privilegiada para definir si la acción fue dentro o fuera.

“En mi vida pensé que alguien iba a entrar con un teléfono”, reconoció Lamolina

El árbitro remarcó que hizo todo lo posible por esquivar el teléfono, porque cualquier imagen suya frente a la pantalla habría instalado la sospecha de que una grabación externa modificó su fallo, algo que consideró gravísimo. También aclaró que, a cinco metros y con una imagen congelada, no habría podido distinguir nada. Para el juez, la escena no tuvo precedentes en su carrera. “En mi vida pensé que alguien iba a entrar con un teléfono”, reconoció.

Lamolina contó además que una segunda persona, a la que identificaron con ayuda de la Policía, intentó acercarle un celular. Según las imágenes, se trataría de Héctor Capurro, ex dirigente de All Boys, y el caso será informado al Tribunal de Disciplina. En medio del descontrol, el DT local, Fabián Nardozza, fue expulsado por sus protestas, y el partido estuvo detenido 23 minutos.

Según el árbitro, los futbolistas y el cuerpo técnico de Godoy Cruz comprendieron el cambio de decisión. El "Tomba" llegaba con la chance de superar a Morón, escolta de la zona A, y acortar distancias con el líder Ferro, que suma 62 puntos, pero se fue de Floresta con un punto. All Boys, que necesitaba ganar para alejarse del descenso, tampoco pudo festejar en una jornada que el propio juez definió como triste para el fútbol argentino.

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