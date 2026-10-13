Polémica en el Ascenso: Lamolina anuló un penal cuando un ex San Martín le mostró la jugada en un celular

Del otro lado también había un apellido conocido en La Ciudadela. A los 20 minutos del segundo tiempo, el árbitro había sancionado un penal para el "Tomba" por una mano de Emiliano Purita, una acción que los dueños de casa reclamaron y que ni la transmisión pudo aclarar. Martín Pino, que el año pasado jugó a préstamo en el "Santo" y marcó ocho goles, se hizo cargo del remate y no pudo convertir.