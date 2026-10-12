Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos y cómo ver la carrera

Franco Colapinto buscará dejar atrás el difícil fin de semana que vivió en el Gran Premio de Singapur y volver a la pelea en la próxima fecha de la Fórmula 1. El calendario de la categoría continuará en Estados Unidos, donde se disputará la 18ª jornada de la temporada, entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.