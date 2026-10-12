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Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos y cómo ver la carrera

Después de un complicado paso por Singapur, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de recuperarse en Austin.

A MEJORAR. El objetivo de Colapinto es tener un mejor fin de semana en el GP de Estados Unidos.
A MEJORAR. El objetivo de Colapinto es tener un mejor fin de semana en el GP de Estados Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el GP de Estados Unidos del 23 al 25 de octubre en Austin, buscando recuperarse de un frustrante fin de semana previo en la Fórmula 1.
  • El piloto argentino de Alpine sufrió fallas mecánicas que le impidieron terminar en Singapur. Cuenta con el antecedente de haber corrido en este circuito texano dos veces.
  • La competencia en Texas representa una oportunidad clave para revertir la racha negativa, sumar puntos en el campeonato y consolidar el rendimiento de su monoplaza.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto buscará dejar atrás el difícil fin de semana que vivió en el Gran Premio de Singapur y volver a la pelea en la próxima fecha de la Fórmula 1. El calendario de la categoría continuará en Estados Unidos, donde se disputará la 18ª jornada de la temporada, entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.

La competencia tendrá como escenario el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. Será una nueva oportunidad para el argentino, que ya conoce el trazado: en 2024 finalizó décimo cuando corría para Williams, mientras que en 2025 terminó en el puesto 17.

En Singapur, dos problemas mecánicos en su Alpine le impidieron completar tanto la Sprint como la carrera principal. Ahora, el argentino intentará cambiar la tendencia y conseguir un resultado positivo en territorio estadounidense.

El cronograma del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 y se extenderá hasta la carrera del domingo. Estos son los horarios previstos para cada sesión:

Viernes 23 de octubre

- Entrenamientos libres 1: 14.30 horas.

- Entrenamientos libres 2: 18 horas.

Sábado 24 de octubre

- Entrenamientos libres 3: 14.30 horas.

- Clasificación: 18 horas.

Domingo 25 de octubre

- Carrera principal: 17 horas.

Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos

Los fanáticos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 durante todo el fin de semana a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Temas Estados Unidos de AméricaFórmula 1TexasSingapurAustinFranco ColapintoWilliams RacingAlpine
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