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Tras el GP de Singapur, un medio inglés ubicó a Franco Colapinto entre los peores pilotos del ranking de la Fórmula 1

Este fin de semana, el piloto argentino no pudo completar ni la Sprint ni la carrera principal por problemas mecánicos en su Alpine.

NO LO PUEDE CREER. Colapinto se fue de Singapur masticando bronca por su rendimiento
NO LO PUEDE CREER. Colapinto se fue de Singapur masticando bronca por su rendimiento
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras el GP de Singapur, el medio The Race ubicó a Franco Colapinto en el puesto 19 de su ranking debido a problemas mecánicos que lo forzaron a abandonar ambas carreras.
  • El argentino padeció una falla eléctrica en el Sprint y la rotura de la transmisión el domingo, sumado a un roce contra el muro durante la sesión clasificatoria.
  • La persistente falta de fiabilidad en su monoplaza Alpine condiciona la cosecha de puntos de Colapinto y eleva la presión sobre el equipo para las próximas fechas de la F1.
Resumen generado con IA

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 estuvo lejos de lo esperado. Dos inconvenientes mecánicos, uno en la carrera Sprint y otro en la competencia principal del domingo, le impidieron ver la bandera a cuadros y condicionaron su rendimiento durante todo el fin de semana.

El balance también se reflejó en la evaluación de The Race, el medio británico especializado que publica después de cada Gran Premio un ranking con las actuaciones de los pilotos. En esta oportunidad, el argentino quedó en el puesto 19, por delante únicamente de Alex Albon, Valtteri Bottas y Lance Stroll.

A la hora de analizar su desempeño, el portal destacó que el ritmo del piloto de Alpine había sido mejor de lo que mostraron los resultados, aunque consideró que no logró aprovechar al máximo sus oportunidades en clasificación.

Los problemas que condicionaron a Colapinto

El viernes, Colapinto quedó a las puertas de meterse entre los 10 mejores de la clasificación para la Sprint. Terminó undécimo, a apenas 94 milésimas de segundo de Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien consiguió el décimo lugar.

Sin embargo, sus posibilidades se terminaron en la cuarta vuelta de la carrera corta, cuando un inconveniente eléctrico en su Alpine lo obligó a abandonar.

En su análisis, The Race señaló que el argentino había mostrado un ritmo competitivo en comparación con Gasly, pero atribuyó su eliminación en la segunda instancia de la clasificación Sprint a dificultades con los frenos y a la falta de temperatura de los neumáticos en el momento de afrontar la primera curva.

El sábado tampoco consiguió dar el salto esperado. Colapinto finalizó 16° en la clasificación para la carrera principal y volvió a quedar por detrás de su compañero. Según la evaluación del medio británico, un roce con el muro durante la Q2 y las dificultades para completar una vuelta rápida le impidieron acercarse a su verdadero potencial.

Un nuevo abandono en la carrera principal

El domingo, la situación volvió a complicarse. Colapinto permaneció buena parte de la competencia detrás de Carlos Sainz, sin encontrar el ritmo necesario para avanzar posiciones. La falta de velocidad de su monoplaza también quedó expuesta en una comunicación por radio con su ingeniero, Stuart Barlow.

“¿Por qué soy tan lento? ¿Viste el despliegue de Russell en la recta? Me sacó siete décimas”, expresó el argentino mientras intentaba encontrar una explicación al rendimiento del auto.

Finalmente, en la vuelta 31, un problema en la transmisión de su Alpine 0p0uso fin a su participación. “¿Qué está pasando?” y “Algo está roto” fueron algunas de las frases que intercambió con su equipo por radio tras detectar la falla.

De esta manera, Colapinto cerró otro Gran Premio sin poder sumar puntos y con un balance condicionado por los problemas de fiabilidad de su auto.

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