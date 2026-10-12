Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 13 de octubre

Resumen para apurados
- Tucumán registrará un martes 13 de octubre con lluvias, tormentas y una máxima de 19 °C, debido a un frente de inestabilidad reportado por el Servicio Meteorológico.
- Las precipitaciones tendrán probabilidades de hasta el 100% en la madrugada y noche, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la tarde.
- Se aconseja circular con cautela por calzadas mojadas, llevar paraguas y evitar resguardarse bajo árboles ante la intensidad del viento y las tormentas previstas.
El tiempo en Tucumán este martes 13 de octubre estará marcado por la inestabilidad, las precipitaciones y las temperaturas moderadas. Según el pronóstico, se esperan lluvias aisladas y tormentas en distintos momentos de la jornada, con probabilidades de precipitación que llegarán al 100% durante la madrugada y la noche.
La temperatura mínima prevista será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.
Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes
La jornada comenzará con condiciones inestables. Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 19 °C y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 70% y el 100%.
Por la mañana continuarán las lluvias aisladas y la temperatura descenderá hasta los 16 °C. Los vientos serán leves, del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. En esa franja horaria, la probabilidad de precipitaciones será del 40% al 70%.
Qué pasará con las lluvias y el viento durante la tarde
Durante la tarde persistirá la inestabilidad y se esperan tormentas. La temperatura rondará los 16 °C, con vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.
Uno de los aspectos destacados del pronóstico es la posibilidad de ráfagas intensas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%.
Por la noche continuarán las tormentas aisladas y la temperatura descenderá hasta los 14 °C. Los vientos soplarán del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia volverá a ubicarse entre el 70% y el 100%.
Recomendaciones ante el pronóstico de tormentas en Tucumán
Ante la previsión de lluvias durante toda la jornada, se recomienda salir con paraguas o impermeable y prestar atención a las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde, cuando podrían registrarse ráfagas fuertes.
También conviene conducir con precaución en calles mojadas y evitar resguardarse debajo de árboles durante las tormentas.
El pronóstico anticipa, en definitiva, un martes fresco e inestable en San Miguel de Tucumán, con lluvias, tormentas aisladas y viento durante buena parte del día.