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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 13 de octubre

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

MARTES 13. Seguirán las lluvias en Tucumán.
MARTES 13. Seguirán las lluvias en Tucumán.
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará un martes 13 de octubre con lluvias, tormentas y una máxima de 19 °C, debido a un frente de inestabilidad reportado por el Servicio Meteorológico.
  • Las precipitaciones tendrán probabilidades de hasta el 100% en la madrugada y noche, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la tarde.
  • Se aconseja circular con cautela por calzadas mojadas, llevar paraguas y evitar resguardarse bajo árboles ante la intensidad del viento y las tormentas previstas.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán este martes 13 de octubre estará marcado por la inestabilidad, las precipitaciones y las temperaturas moderadas. Según el pronóstico, se esperan lluvias aisladas y tormentas en distintos momentos de la jornada, con probabilidades de precipitación que llegarán al 100% durante la madrugada y la noche.

La temperatura mínima prevista será de 14 °C, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes

La jornada comenzará con condiciones inestables. Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 19 °C y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 70% y el 100%.

Por la mañana continuarán las lluvias aisladas y la temperatura descenderá hasta los 16 °C. Los vientos serán leves, del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. En esa franja horaria, la probabilidad de precipitaciones será del 40% al 70%.

Qué pasará con las lluvias y el viento durante la tarde

Durante la tarde persistirá la inestabilidad y se esperan tormentas. La temperatura rondará los 16 °C, con vientos del sudoeste de entre 13 y 22 km/h.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico es la posibilidad de ráfagas intensas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 40% y el 70%.

Por la noche continuarán las tormentas aisladas y la temperatura descenderá hasta los 14 °C. Los vientos soplarán del sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia volverá a ubicarse entre el 70% y el 100%.

Recomendaciones ante el pronóstico de tormentas en Tucumán

Ante la previsión de lluvias durante toda la jornada, se recomienda salir con paraguas o impermeable y prestar atención a las condiciones del tiempo, especialmente durante la tarde, cuando podrían registrarse ráfagas fuertes.

También conviene conducir con precaución en calles mojadas y evitar resguardarse debajo de árboles durante las tormentas.

El pronóstico anticipa, en definitiva, un martes fresco e inestable en San Miguel de Tucumán, con lluvias, tormentas aisladas y viento durante buena parte del día.

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