Aluvión en Nepal arrastra casas y deja cinco desaparecidos

Deslizamiento

El jefe de la agencia nacional de desastres, Dharam Raj Uprety, explicó que la inundación se produjo porque el río estaba bloqueado por un deslizamiento de tierra. Finalmente, se abrió una grieta y el agua salió de repente. La crecida arrastró unas 45 casas y dañó tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes. Según la agencia de desastres, al menos 82 personas, entre ellas nueve extranjeras, fueron rescatadas. “Hay cinco personas de las que no se tiene noticia”, dijo Uprety.