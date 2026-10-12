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Aluvión en Nepal arrastra casas y deja cinco desaparecidos

Gorkha, centro del país.

Aluvión en Nepal arrastra casas y deja cinco desaparecidos
Hace 4 Hs

Una inundación repentina arrastró decenas de viviendas y dejó al menos cinco desaparecidos en el centro de Nepal, informaron autoridades. El desastre ocurre semanas después de uno similar, que mató a más de 1.400 personas. Videos que circulan en internet muestran una riada turbia y cargada de escombros entre colinas del distrito de Gorkha.

El país se recupera todavía de la catástrofe provocada por el colapso de un glaciar de montaña a finales de agosto que mató a más de 1.400 personas y dejó más de 5.000 desaparecidas.

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“La inundación se veía similar” a lo ocurrido en agosto, dijo Laxmi Gurung, funcionaria del municipio rural de Chumnubri. “Fue muy aterrador. Nuestra casa ha desaparecido, no tenemos electricidad. Pero no ha habido víctimas mortales”, afirmó.

Deslizamiento

El jefe de la agencia nacional de desastres, Dharam Raj Uprety, explicó que la inundación se produjo porque el río estaba bloqueado por un deslizamiento de tierra. Finalmente, se abrió una grieta y el agua salió de repente. La crecida arrastró unas 45 casas y dañó tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes. Según la agencia de desastres, al menos 82 personas, entre ellas nueve extranjeras, fueron rescatadas. “Hay cinco personas de las que no se tiene noticia”, dijo Uprety.

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Las autoridades emitieron antes del suceso una alerta en la que instaron a los residentes a alejarse del río y trasladarse a zonas más seguras.

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